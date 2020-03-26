В МВД рассказали, будут ли штрафовать за отсутствие масок и шашлыки в парке

Отсутствие медицинской маски на улице или приготовление шашлыков в парке или где-либо в разрешенном месте не является основанием для штрафа.

Об этом в эфире hromadske заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Он заявил, что это «рекомендация государства» – носить маски, но из-за отсутствия масок полиция может только провести профилактическую беседу.

«Профилактические беседы – это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка», – сказал Шевченко.

За шашлыки, которые с наступлением хорошей погоды начали готовить на улице украинцы, также пока штрафовать не будут.

«Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть», – отметил представитель МВД.

Шевченко также добавил, что по состоянию на утро 30 марта правоохранители составили почти 3 твсячи административных протоколов о нарушении правил карантина.

Справка Finance.ua:

За нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм грозит штраф от 17 тысяч до 34 тысяч грн. За это же нарушение для должностных лиц штраф – от 34 тысяч до 170 тысяч грн.