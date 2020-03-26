В МВД рассказали, будут ли штрафовать за отсутствие масок и шашлыки в парке

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Отсутствие медицинской маски на улице или приготовление шашлыков в парке или где-либо в разрешенном месте не является основанием для штрафа.
Об этом в эфире hromadske заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко.
Он заявил, что это «рекомендация государства» – носить маски, но из-за отсутствия масок полиция может только провести профилактическую беседу.
«Профилактические беседы – это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка», – сказал Шевченко.
За шашлыки, которые с наступлением хорошей погоды начали готовить на улице украинцы, также пока штрафовать не будут.
«Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть», – отметил представитель МВД.
Шевченко также добавил, что по состоянию на утро 30 марта правоохранители составили почти 3 твсячи административных протоколов о нарушении правил карантина.
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