В Украине пока не будут штрафовать владельцев еврономеров

Закарпатская таможня Гостаможслужбы информирует граждан о продлении срока временного ввоза транспортных средств личного пользования.

Об этом сообщает Закарпатская таможня.

Причины. В связи с увеличением количества обращений граждан, поступающих в Закарпатскую таможню Гостаможслужбы относительно невозможности исполнения обязательства об обратном вывозе транспортных средств личного пользования (далее – ТС) в связи с установлением карантина Закарпатская таможня сообщает следующее.

В Таможне просят лиц, ответственных за соблюдение режима временного ввоза, обращаться в таможню ввоза ТС с письменным заявлением на продление срока временного ввоза.

Заявление следует подавать до наступления определенной даты обратного вывоза.

В заявлении обязательно указать данные:

Ваша фамилия, имя и отчество;

регистрационный номер ТС, которое было вами ввезено;

дату временного ввоза ТС;

пункт пропуска (таможенный пост), через который ввезено ТС;

основание для продления срока временного ввоза ТС;

адрес электронной почты (e-mail) для связи с Вами (или почтовый адрес);

контактный номер телефона (для оперативной связи с Вами).

Документы, которые нужны:

скан-копия регистрационных (технических) документов на ТС;

скан-копия паспортных документов на основании которых осуществлялись таможенные формальности в отношении ввозимого Вами ТС.

Временно ввезенные транспортные средства личного пользования могут использоваться на таможенной территории Украины исключительно гражданами, которые ввезли указанные транспортные средства в Украину, для их личных нужд.

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Такие транспортные средства не могут использоваться для целей предпринимательской деятельности и/или получения доходов в Украине, быть раскомплектованы или переданы во владение, пользование или распоряжение другим лицам.

Временно ввезенные транспортные средства личного пользования должны быть вывезены за пределы таможенной территории Украины с соблюдением сроков, установленных в соответствии с требованиями настоящего Кодекса, либо помещены в таможенные режимы отказа в пользу государства, уничтожения или разрушения или могут быть оформлены для свободного обращения на таможенной территории Украины при условии уплаты таможенных платежей, которые согласно закону подлежат уплате при импорте таких транспортных средств.

Мои Fiнансы:

Задержка оформления “еврономеров” более чем на 30 дней влечет за собой штраф 170 тысяч грн или конфискацию этого транспортного средства;

За управление машиной на еврономерах – штраф 8500 грн;

Повторное за год управления таким авто – штраф 17 тысяч гривен и запрет на управление в течение года: