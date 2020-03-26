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Пенсии могут проиндексировать раньше

Пенсии могут проиндексировать раньше

Министерство социальной политики ищет возможность проиндексировать пенсии в Украине в апреле, вместо мая.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов.

“Минсоцполитики проводит перерасчет и ищет возможность проиндексировать пенсии уже в апреле нашим пенсионерам”, – сообщил премьер.

Ранее Пенсионный фонд Украины заявил о необходимости внесения изменений в государственный бюджет, чтобы выплатить пенсионерам по 1 тыс. гривен.

После этого Кабмин предварительно предложил Верховной Раде увеличить дотацию ПФУ из госбюджета на 19,681 млрд гривен – до 192,3 млрд гривен.

Шмыгаль сообщил, что также из фонда борьбы с коронавирусом будут финансировать поддержку людей, которые потеряли работу или вынуждены находиться дома без возможности зарабатывать деньги.

Как сообщал Finance.ua, с 1 апреля правительство выплатит дополнительную тысячу гривен пенсионерам, получающим менее 5000 грн. Кроме пенсионеров, единовременное пособие получат: люди с инвалидностью; дети с инвалидностью; люди с инвалидностью с детства; те, кто получает социальные пенсии.

Справка Finance.ua:

  • За прошлый год в результате пересчета выплат средняя пенсия выросла на 16,5%. По состоянию на 1 января 2020 года пенсия составляла 3 082,98 грн, что на 437,32 грн или на 16,5% больше по сравнению с 1 января 2019 года (2 645,66 грн).
  • Кому не будут проиндексированы пенсии: госслужащим; научным работникам; помощникам народных депутатов; тем, кто получает максимальные пенсии (на сегодня – 16 380 грн); тем, кто получает специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи и прокуроры, в том числе судьи – 3,3 тыс. человек);
  • тем, кто получает социальные пенсии, то есть не имеет трудового стажа для назначения даже минимальной пенсии (сейчас 1644 грн).

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По материалам Finance.UA
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