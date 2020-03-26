Пенсии могут проиндексировать раньше

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Министерство социальной политики ищет возможность проиндексировать пенсии в Украине в апреле, вместо мая.
Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов.
“Минсоцполитики проводит перерасчет и ищет возможность проиндексировать пенсии уже в апреле нашим пенсионерам”, – сообщил премьер.
Ранее Пенсионный фонд Украины заявил о необходимости внесения изменений в государственный бюджет, чтобы выплатить пенсионерам по 1 тыс. гривен.
После этого Кабмин предварительно предложил Верховной Раде увеличить дотацию ПФУ из госбюджета на 19,681 млрд гривен – до 192,3 млрд гривен.
Шмыгаль сообщил, что также из фонда борьбы с коронавирусом будут финансировать поддержку людей, которые потеряли работу или вынуждены находиться дома без возможности зарабатывать деньги.
Как сообщал Finance.ua, с 1 апреля правительство выплатит дополнительную тысячу гривен пенсионерам, получающим менее 5000 грн. Кроме пенсионеров, единовременное пособие получат: люди с инвалидностью; дети с инвалидностью; люди с инвалидностью с детства; те, кто получает социальные пенсии.
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