В Киеве работает центр для контроля за соблюдением самоизоляции (видео)

В столице начал работу специальный мониторинговый центр для контроля за соблюдением киевлянами правил самоизоляции.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Мониторинговый центр уже работает над сбором информации от: семейных врачей, «Киевского лабораторного центра МЗ Украины», Государственной пограничной службы, Главного управлением Нацполиции, других служб, от жителей города. Мы создаем единую базу, чтобы более тщательно контролировать возможные пути распространения вируса», – сказал Виталий Кличко.

По словам мэра, на сегодня центр получил информацию о:

- 37 тысячах киевлянах, которые пересекли государственную границу с 11 марта этого года;

- о 435 киевлянах, которые являются контактерами с больными;

- и 107 подтвержденных больных. Часть из которых лечится дома на самоизоляции.

“Мониторинговый центр будет контролировать соблюдение режима самоизоляции и помогать тем, кто изолировался, вовремя получить необходимую медицинскую помощь. Подчеркну. Мониторинг начался», – подчеркнул мэр Киева.

Ответственность за нарушение режима карантина:

Первое нарушение – штраф 17 000 грн.

Второе нарушение – штраф 34 000 грн.

Третье нарушение – уголовная ответственность.

Киевляне тоже должны подключаться и предоставлять информацию об известных им случаях заболеваний или о людях, которые контактировали с потенциально больными.

«Я убежден, если люди не понимают слов и объяснений, не соблюдают правил – они должны за это платить! Пока на тех, кто устраивает массовые гулянья в парках и зонах отдыха, должна составлять протоколы полиция. Сейчас уже подключаются коммунальные службы – работники благоустройства, муниципальная охрана и другие службы. Они будут составлять протоколы и выписывать штрафы за нарушение правил благоустройства теми, до кого не дошло, что в городе введены ограничения», – подчеркнул Виталий Кличко.