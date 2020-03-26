В Киеве работает центр для контроля за соблюдением самоизоляции (видео)

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В столице начал работу специальный мониторинговый центр для контроля за соблюдением киевлянами правил самоизоляции.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
«Мониторинговый центр уже работает над сбором информации от: семейных врачей, «Киевского лабораторного центра МЗ Украины», Государственной пограничной службы, Главного управлением Нацполиции, других служб, от жителей города. Мы создаем единую базу, чтобы более тщательно контролировать возможные пути распространения вируса», – сказал Виталий Кличко.
По словам мэра, на сегодня центр получил информацию о:
- 37 тысячах киевлянах, которые пересекли государственную границу с 11 марта этого года;
- о 435 киевлянах, которые являются контактерами с больными;
- и 107 подтвержденных больных. Часть из которых лечится дома на самоизоляции.
“Мониторинговый центр будет контролировать соблюдение режима самоизоляции и помогать тем, кто изолировался, вовремя получить необходимую медицинскую помощь. Подчеркну. Мониторинг начался», – подчеркнул мэр Киева.
Ответственность за нарушение режима карантина:
Киевляне тоже должны подключаться и предоставлять информацию об известных им случаях заболеваний или о людях, которые контактировали с потенциально больными.
«Я убежден, если люди не понимают слов и объяснений, не соблюдают правил – они должны за это платить! Пока на тех, кто устраивает массовые гулянья в парках и зонах отдыха, должна составлять протоколы полиция. Сейчас уже подключаются коммунальные службы – работники благоустройства, муниципальная охрана и другие службы. Они будут составлять протоколы и выписывать штрафы за нарушение правил благоустройства теми, до кого не дошло, что в городе введены ограничения», – подчеркнул Виталий Кличко.
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