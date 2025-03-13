На что украинцы тратятся больше всего (таблица) — Finance.ua

На что украинцы тратятся больше всего (таблица) Сегодня 21:00 — Личные финансы

На что украинцы тратятся больше всего (таблица)

Государственная служба статистики Украины обнародовала весовую структуру для расчета индекса потребительских цен по классификации индивидуального потребления по целям.

Об этом сообщает Госстат.

Документ является действующим на данный момент.

По данным статистического ведомства, наибольшую долю расходов составляют продукты питания и безалкогольные напитки — 40%. В том числе мясо и мясопродукты занимают 9,6%, молоко, творог и яйца — 5,7%, овощи — 2,8%, хлеб — 2,7%, рыба и продукты из рыбы — 2,5%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в расходах занимают 9,8%.

На транспорт украинцы тратят 9,6%.

Здравоохранение стоит 9,4% (в том числе лекарства — 6,4%).

На алкоголь украинцы тратят 4,0%, на сигареты — 3,9%.

Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья занимают 4,6%, различные товары и услуги — 4,3%, отдых и культура — ​​3,7%, связь — 3,0%, Рестораны и отели — 2,8%, образование — 1,3%.

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