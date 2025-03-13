На что украинцы тратятся больше всего (таблица) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На что украинцы тратятся больше всего (таблица)

Личные финансы
41
На что украинцы тратятся больше всего (таблица)
На что украинцы тратятся больше всего (таблица)
Государственная служба статистики Украины обнародовала весовую структуру для расчета индекса потребительских цен по классификации индивидуального потребления по целям.
Об этом сообщает Госстат.
Документ является действующим на данный момент.
На что украинцы тратятся больше всего (таблица)
По данным статистического ведомства, наибольшую долю расходов составляют продукты питания и безалкогольные напитки — 40%. В том числе мясо и мясопродукты занимают 9,6%, молоко, творог и яйца — 5,7%, овощи — 2,8%, хлеб — 2,7%, рыба и продукты из рыбы — 2,5%.
Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в расходах занимают 9,8%.
На транспорт украинцы тратят 9,6%.
Здравоохранение стоит 9,4% (в том числе лекарства — 6,4%).
На алкоголь украинцы тратят 4,0%, на сигареты — 3,9%.
Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья занимают 4,6%, различные товары и услуги — 4,3%, отдых и культура — ​​3,7%, связь — 3,0%, Рестораны и отели — 2,8%, образование — 1,3%.
Нужны деньги — с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Кредит онлайн на карту

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems