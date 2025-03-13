Трудовой стаж: как засчитывается для УБД — Finance.ua
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Трудовой стаж: как засчитывается для УБД

Личные финансы
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Трудовой стаж: как засчитывается для УБД
Трудовой стаж: как засчитывается для УБД
Несмотря на войну, украинцы продолжают получать пенсии и другие соцвыплаты. Каждый год в Украине растет количество страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту. Но некоторые украинцы, например, участники боевых действий (УБД), могут выйти на пенсию досрочно.
«24 канал» рассказал, как начисляется страховой стаж для УБД.
В Украине, согласно законодательству, период, в течение которого человек находился на военной службе, гарантированно зачислится в страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности и в стаж государственной службы.
Мобилизация работника не является причиной для расторжения трудового договора. На время прохождения военной службы работник временно отстраняется от исполнения своих обязанностей. Этот факт работодатель должен фиксировать в трудовой книжке работника.
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Граждане Украины, имеющие статус участника боевых действий, имеют право на долгосрочный выход на пенсию:
  • мужчины в 55 лет;
  • женщины в 50 лет.
При этом не важно, являются ли они военнослужащими по контракту. Страховой стаж для мужчин должен составлять не менее 25 лет, а для женщин — 20 лет.

Справка Finance.ua:

  • Многие украинцы в настоящее время могут получить статус участника боевых действий. Он дает возможность военнослужащим оформлять льготы. До начала полномасштабного вторжения для получения этого статуса украинцам необходимо было отслужить по меньшей мере 30 дней.
  • Какие документы нужны для получения статуса УБД — читайте здесь.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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