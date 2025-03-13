Стартует новый курс обучения, где женщины могут бесплатно овладеть спецтехникой — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стартует новый курс обучения, где женщины могут бесплатно овладеть спецтехникой

Личные финансы
14
Стартует новый курс обучения, где женщины могут бесплатно овладеть спецтехникой
Стартует новый курс обучения, где женщины могут бесплатно овладеть спецтехникой
Шведский проект Reskilling Ukraine в рамках бесплатной программы переквалификации Iron Women открыл набор женщин на курс «машинист экскаватора» и «водитель фронтального погрузчика», пишет divoche.media.
Обучение начнется 21 апреля и состоит из двух этапов: теоретических онлайн-занятий в вечернее время (24 апреля — 8 мая) и трехнедельной практики на специально обустроенной локации в Киевской области. Завершение курса намечено на 30 мая.
Читайте также
Кто может принять участие
Принять участие в программе могут женщины в возрасте от 18 лет, имеющие действующее водительское удостоверение любой категории, опыт управления транспортным средством и мотивацию к трудоустройству по новой специальности.
Где будут работать
После окончания учебы выпускницы смогут работать на закрытых площадках в качестве помощницы машиниста экскаватора или водителя погрузчика без права выезда на дороги общего пользования.
Читайте также
Участницам программы обучения полностью оплачивают проживание и питание. Подать заявку можно до 28 марта по ссылке.
Место для вашей рекламы
Напомним, как писал Опедатабот, директорами новых компаний в Украине все чаще становятся женщины. Больше всего таких компаний в прифронтовых областях. Меняются также и сферы бизнесов, где востребованы женщины. За год существенно увеличилось женщин-директоров айти-компаний, сельхозсферы и строительных бизнесов. В целом каждый третий украинский бизнес возглавляют женщины.
Нужны деньги — с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Кредит онлайн на карту

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems