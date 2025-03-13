Стартует новый курс обучения, где женщины могут бесплатно овладеть спецтехникой — Finance.ua

Стартует новый курс обучения, где женщины могут бесплатно овладеть спецтехникой
Шведский проект Reskilling Ukraine в рамках бесплатной программы переквалификации Iron Women открыл набор женщин на курс «машинист экскаватора» и «водитель фронтального погрузчика», пишет divoche.media.
Обучение начнется 21 апреля и состоит из двух этапов: теоретических онлайн-занятий в вечернее время (24 апреля — 8 мая) и трехнедельной практики на специально обустроенной локации в Киевской области. Завершение курса намечено на 30 мая.
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Кто может принять участие
Принять участие в программе могут женщины в возрасте от 18 лет, имеющие действующее водительское удостоверение любой категории, опыт управления транспортным средством и мотивацию к трудоустройству по новой специальности.
Где будут работать
После окончания учебы выпускницы смогут работать на закрытых площадках в качестве помощницы машиниста экскаватора или водителя погрузчика без права выезда на дороги общего пользования.
Участницам программы обучения полностью оплачивают проживание и питание. Подать заявку можно до 28 марта по ссылке.
Напомним, как писал Опедатабот, директорами новых компаний в Украине все чаще становятся женщины. Больше всего таких компаний в прифронтовых областях. Меняются также и сферы бизнесов, где востребованы женщины. За год существенно увеличилось женщин-директоров айти-компаний, сельхозсферы и строительных бизнесов. В целом каждый третий украинский бизнес возглавляют женщины.
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