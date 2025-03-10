Индекс гендерного равенства: в каких странах ЕС женщины наиболее экономически активны (инфографика) — Finance.ua
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Индекс гендерного равенства: в каких странах ЕС женщины наиболее экономически активны (инфографика)

Личные финансы
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Индекс гендерного равенства: в каких странах ЕС женщины наиболее экономически активны (инфографика)
Индекс гендерного равенства: в каких странах ЕС женщины наиболее экономически активны (инфографика)
В 2023 году индекс гендерного равенства в Украине составил 61,4 балла. Это на 8,8 балла ниже, чем в среднем по 27 странам-членам ЕС.
Результаты Украины не кардинально отличаются от общеевропейских.
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По общим баллам Индекса Украина занимает 20 место в рейтинге из 27 стран ЕС и Украины, опережая восемь стран Европейского союза, как Хорватия, Кипр, Эстония, Словакия, Греция, Чехия, а также Венгрия и Румыния.
Об этом говорится в отчете Украинского женского фонда.
Индекс гендерного равенства: в каких странах ЕС женщины наиболее экономически активны (инфографика)
Относительно Индекса 2023 года, по Украине в целом наиболее близки к среднеевропейским показатели, определяющие домены «Здоровье» и «Деньги», для которых разница в оценках минимальна.
По домену «Время» гендерное равенство в Украине обеспечивается на высшем уровне, чем в среднем по странам-членам ЕС.
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Домен «Влияние» характеризуются показателями наибольшего дисбаланса по привлечению женщин и мужчин.
Ни по одному из шести доменов Украина не заняла последнее место в рейтинге. Более того, благодаря активной вовлеченности как женщин, так и мужчин в Украине в благотворительную и волонтерскую деятельность страна получила самые высокие по ЕС баллы в домене «Время».
Индекс гендерного равенства: в каких странах ЕС женщины наиболее экономически активны (инфографика)
Занятость является определяющим фактором профессиональной, личной и семейной независимости и благополучия населения. Поэтому равный доступ женщин и мужчин к оплачиваемой работе, достойным условиям труда и равной оплате труда за работу равной ценности — неотъемлемая составляющая устойчивого экономического и социального развития общества.
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Активность на рынке труда в Украине

Активность на рынке труда традиционно ниже для женщин и близка к среднеевропейскому уровню. Это свидетельствует о том, что женщины сталкиваются с большими барьерами при выходе на рынок труда и поддержании непрерывной трудовой деятельности.
В 2021 году для населения в возрасте 15+ уровень занятости в эквиваленте полной занятости составил 42,9% для женщин против 56,9% для мужчин.
Средние значения для стран-членов ЕС — 42,5% для женщин и 57,4% для мужчин.
Наиболее экономически активны женщины в Литве (54,1%) и Швеции (52,8%).
Продолжительность трудовой деятельности у женщин также ниже и составляет в среднем 29 лет, тогда как у мужчин — 31,5 года. Гендерный разрыв обусловлен рядом факторов, таких как неохваченность мужчин по сравнению с женщинами отпусками по уходу за детьми, уходу за лицами, нуждающимися в таком уходе, ограниченная доступность заведений по уходу за детьми и дискриминация женщин на рынке труда.
Средние же для стран-членов ЕС значения — 33,6 года для женщин и 38,1 года для мужчин.
Ниже, чем в Украине продолжительность трудовой деятельности для женщин была только в Румынии и Италии.

Наибольшая продолжительность трудовой деятельности

В Нидерландах (40,5 лет для женщин и 44,3 лет для мужчин) и в Швеции (41 год для женщин и 43,6 лет для мужчин).
Наименее же заметна разница в продолжительности трудовой деятельности для женщин и мужчин — в Эстонии (38,8 и 38,9 года соответственно).
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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