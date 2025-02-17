В каких отраслях и регионах украинцы открывают бизнес (инфографика) — Finance.ua

В каких отраслях и регионах украинцы открывают бизнес (инфографика) Сегодня 11:02

В каких отраслях и регионах украинцы открывают бизнес (инфографика)

Более 763 тысяч ФЛП было открыто с начала полномасштабного вторжения по данным Единого государственного реестра. Больше всего новых дел открылось в столице, на Днепропетровщине и Львовщине.

Об этом сообщил Опендатабот.

763 759 новых ФЛП открылось в Украине с начала полномасштабной. В то же время, 684 995 предпринимателей решили закрыться за последние 3 года.

В каких отраслях открываются

В целом, чаще всего предприниматели, которые открывались уже после начала полномасштабного вторжения, выбирали розничную торговлю как основную сферу деятельности — это 28.1% или 214,2 тысячи предпринимателей. В тройку также попали IT — 9.1% (69,5 тысяч) и оптовая торговля — 7.2% (54,6 тысячи). Стоит отметить, что до полномасштабного вторжения новых айти-ФЛП в месяц регистрировалось почти вдвое больше.

По сравнению с периодом до начала полномасштабного в 3 раза увеличилось новых дел в сфере почты и курьерской деятельности. В 2,6 раза возросло количество новых ФЛП, связанных с образованием, и в 2,5 раза — в сфере финансов.

В то же время, реже стали открывать дела в сфере ІТ и торговли мото/авто транспортом.

Полномасштабная война и мобилизация оказали заметное влияние на гендерное распределение предпринимателей. Если в январе 2022 года каждый второй новый ФЛП открывали женщины, то сейчас доля таких дел составляет 61%. Отметим, что больше всего женщин-предпринимателей среди новых ФЛП в Хмельницкой (60.5%), Кировоградской (60.1%) и Полтавской областях (59.4%).

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Женщины чаще открывают бизнес в сфере услуг, образования и производства одежды, в то время как мужчины доминируют в строительстве, транспорте и логистике.

Больше всего новых ФЛП за время большой войны зарегистрировано в Киеве — 108 536, на Днепропетровщине (68 377) и Львовщине (60 009).

Фронт сместил регионы, где бизнесу комфортно работать. Так, в регионах, приближенных к боевым действиям, регистрируют существенно меньше бизнесов: Луганщина -85%, Херсонщина -67% и Донетчина -60% (в январе 2025 по сравнению с январем 2022).

В то же время увеличилось количество новых предпринимателей в Ровенской (+25%), Ивано-Франковской (+10%) и Черниговской (+10%).

Несмотря на риски войны, «ФЛПономика» била все рекорды: с тех пор как реестры заработали в марте 2022 года, ежемесячно больше ФЛП открывалось, чем закрывалось.

Однако в конце 2024 года ситуация изменилась — вероятно, это связано с ростом налоговой нагрузки на предпринимателей.

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Рекорд зафиксирован в январе 2025 года: после перерыва в работе реестров, длившегося почти в месяц, за несколько недель января было закрыто 61 455 ФЛП. Для сравнения, открыли собственное дело только 21 358 предпринимателей.

Итого 126 млрд грн налога уплатили ФЛП за почти 3 года полномасштабной войны. Сумма единого налога, которую платят предпринимателями, растет год к году, кроме 2022-го. В прошлом году сумма поступлений от единого налога была в 1,6 раза больше, чем в 2021 году: 55,1 млрд грн против 34,8 млрд грн.

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