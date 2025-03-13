Порядок и правила вручения повесток в 2025 году — Finance.ua

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Порядок и правила вручения повесток в 2025 году

Личные финансы
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Порядок и правила вручения повесток в 2025 году
Порядок и правила вручения повесток в 2025 году
На что следует обращать внимание при вручении повестки в 2025 году и что будет, если от нее отказаться.
Об этом рассказали эксперты адвокатского объединения «Бачинский и партнеры».
Повестка является исключительно письменным документом, который выдается на имя конкретного лица, то есть военнообязанного с указанием обязанности такого лица явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (далее — ТЦК и СП), то есть в бывшие военкоматы.
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Теперь повестку могут формировать в программе Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов — их отправляют по почте.
Законом не определено место, где должна быть вручена повестка, поэтому фактически ее могут выдать в любом месте. Например, по месту жительства военнообязанного, по месту обучения, работы, на улицах, остановках, блокпостах, в общественных местах.

Кому могут вручить повестку

Согласно пункту 3 статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», только военнообязанные граждане Украины во время мобилизации обязаны являться по вызову в ТЦК и СП для уточнения их учетных данных и определения их назначения на особый период.
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Внимание! Граждане Украины, ранее исключенные с воинского учета, согласно действующему законодательству могут быть возобновлены на воинском учете, поэтому нужно всегда проверять информацию.

Кто может вручать повестку

  • представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки;
  • представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций);
  • представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;
  • представители предприятий, учреждений, организаций на их территории и в местах исполнения работниками своих обязанностей.
  • представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ, которые вручают повестки только тем, кто состоит у них на воинском учете, могут вручать повестки на всей территории Украины.
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Вручать повестки могут как лично, так и средствами почтовой связи. В первом случае повестку сочтут врученной, если:
  • резервист или военнообязанный поставит личную подпись о получении повестки;
  • при наличии видеозаписи вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в частности видео доказывания акта отказа от получения повестки;
  • при наличии видеозаписи отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.
Если не брать повестку и не являться в ТЦК в назначенное время
Такой вариант развития событий возможен и вполне законен в отдельных случаях, однако следует понимать все риски и то, что отказаться от получения повестки без объективных причин нельзя.
По материалам:
Finance.ua
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