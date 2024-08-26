Повестка по почте: нужна ли подпись для подтверждения, что документ получен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Повестка по почте: нужна ли подпись для подтверждения, что документ получен

155
Повестка по почте: нужна ли подпись для подтверждения, что документ получен
Повестка по почте: нужна ли подпись для подтверждения, что документ получен
Согласно действующему законодательству, военнообязанные украинцы могут получить повестки двумя способами.
Согласно закону о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета, с 17 июля 2024 года некоторые военнообязанные украинцы могут получить повестки по почте заказным письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении. Однако такой способ несколько отличается от традиционного — вручения уполномоченным лицом под личную подпись военнообязанного.
Об этом сообщили в Минобороны для «РБК-Украина».
Читайте также
Таким образом, повестка отправленная по почте, считается врученной не тогда, когда ее подписал получатель, а в один из дней:
  • получение почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;
  • проставление в почтовом сообщении соответствующей отметки относительно отказа получить почтовую отправку;
  • проставление отметки относительно отсутствия лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;
  • проставление в почтовом сообщении отметки относительно отказа получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законодательством порядке, если это лицо не сообщило ТЦК другой адрес места жительства.

Справка Finance.ua

  • Напомним, что после вступления в силу нового закона о мобилизации правительство обновило и порядок призыва граждан на военную службу. В частности, теперь повестки могут приходить на место работы или учебы, а также по почте.
  • Если военнообязанные не обновили данные, их могут штрафовать. Так, человеку за необновление своих данных грозит штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. Сколько именно придется заплатить, будут определять работники ТЦК, которые будут рассматривать каждое дело об административном правонарушении.
По материалам:
novyny.pro
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.