Повестка по почте: нужна ли подпись для подтверждения, что документ получен — Finance.ua

Повестка по почте: нужна ли подпись для подтверждения, что документ получен Сегодня 15:12

Повестка по почте: нужна ли подпись для подтверждения, что документ получен

Согласно действующему законодательству, военнообязанные украинцы могут получить повестки двумя способами.

Согласно закону о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета, с 17 июля 2024 года некоторые военнообязанные украинцы могут получить повестки по почте заказным письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении. Однако такой способ несколько отличается от традиционного — вручения уполномоченным лицом под личную подпись военнообязанного.

Об этом сообщили в Минобороны для « РБК-Украина ».

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Таким образом, повестка отправленная по почте, считается врученной не тогда, когда ее подписал получатель, а в один из дней:

получение почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;

проставление в почтовом сообщении соответствующей отметки относительно отказа получить почтовую отправку;

проставление отметки относительно отсутствия лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

проставление в почтовом сообщении отметки относительно отказа получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законодательством порядке, если это лицо не сообщило ТЦК другой адрес места жительства.

Справка Finance.ua

Напомним, что после вступления в силу нового закона о мобилизации правительство обновило и порядок призыва граждан на военную службу. В частности, теперь повестки могут приходить на место работы или учебы, а также по почте.



Если военнообязанные не обновили данные, их могут штрафовать. Так, человеку за необновление своих данных грозит штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. Сколько именно придется заплатить, будут определять работники ТЦК, которые будут рассматривать каждое дело об административном правонарушении.



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