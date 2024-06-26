Вениславский прокомментировал ситуацию с электронными повестками — Finance.ua

Вениславский прокомментировал ситуацию с электронными повестками Сегодня 19:02

Вениславский прокомментировал ситуацию с электронными повестками

Вопрос получения повесток через какие-либо электронные средства коммуникации пока вообще не стоит в повестке дня.

Об этом заявил народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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Он напомнил, что, когда в Комитете национальной безопасности и обороны и разведки рассматривался законопроект о мобилизации, депутаты дискутировали в течение нескольких месяцев над всеми системными вопросами, одним из которых была возможность или невозможность оформления повесток через электронные средства коммуникации.

«Комитетом было принято процессуальное решение, что на данный момент не время для этого, то есть этот вопрос на данный момент вообще не стоит», — проинформировал Вениславский.

Парламентарий уточнил, что благодаря тому, что этот вопрос был снят с рассмотрения, законопроект в свое время получил поддержку в зале парламента.

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«Поэтому позиция Министерства обороны, которая была озвучена, и позиция комитета, и позиция Офиса Президента, Президента Украины как Верховного Главнокомандующего — сейчас электронных повесток быть не может», — подчеркнул член парламентского комитета.

Политик добавил, что если власти захотят внести изменения в электронные повестки, то тогда потребуется внести изменения в большое количество законодательных актов, «но планов вносить изменения в эти законы, предусматривающие возможность оповещения или оформления повесток через какие-то электронные средства коммуникации, на данный момент нет».

Укрінформ По материалам:

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