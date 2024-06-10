В Раде ответили, будут ли вводить электронные повестки — Finance.ua

В Раде ответили, будут ли вводить электронные повестки
Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский заявил, что парламент и правительство не будут вводить электронные повестки через электронный кабинет, не будут направлять и на ВВК через е-кабинет.
Об этом Вениславский рассказал в интервью «РБК-Украина».
«Этот вопрос мы обсуждали и очень дискутировали над ним в ходе работы над законопроектом о мобилизации. И конечная позиция была консенсусной — электронных повесток через электронные кабинеты не будет», — ответил Вениславский в ответ на вопрос, есть ли в планах правительства или парламента ввести электронные повестки, например, в приложении «Резерв+».
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Парламентарий отметил, что через электронный кабинет также не будет направлений на военно-врачебную комиссию.
«Мы не регламентировали в законе о мобилизации возможность направления через электронный кабинет каких-либо сообщений или направлений на ВВК. Поэтому с точки зрения закона направлять на ВВК через электронные средства коммуникации нельзя», — сказал Вениславский.
Вениславский также подтвердил, что представители ТЦК не вправе задерживать людей, это может делать только полиция. Задерживать можно только в том случае, если при проверке документов выяснилось, что гражданин находится в розыске.
Также принудительно доставлять в ТЦК для прохождения медицинской комиссии можно только граждан в розыске. И это должна делать полиция, подчеркнул он.
Справка Finance.ua:
- 18 мая Закон о мобилизации (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета) вступил в силу;
- Минобороны 17 мая представило приложение «Резерв+», в котором можно обновить учетные данные ТЦК.
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