Медосмотр в рамках ВВК сократили до двух с половиной дней — Finance.ua

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Медосмотр в рамках ВВК сократили до двух с половиной дней

Казна и Политика
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Медосмотр в рамках ВВК сократили до двух с половиной дней
Медосмотр в рамках ВВК сократили до двух с половиной дней
Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что срок прохождения медицинского осмотра в рамках военно-врачебной комиссии сократили с 10 до двух с половиной дней.
Во время эфира на 1+1 он объяснил, что этому способствовал вывод медиков из территориальных центров комплектования и закрепление медучреждений за каждым ТЦК.
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Он рассказал, что во время прохождения ВВК в электронной системе здравоохранения теперь открывается соответствующая медицинская запись, которая обязательно должна быть закрыта.
«Нормативное регулирование этого закрытия [составляет] четыре дня — это по контракту с Национальной службой здоровья. За январь у нас было 83% завершенных случаев, за февраль мы уже имеем таких 92% завершенных случаев», — отметил Ляшко.
Впрочем, не все регионы «вписываются» в эту норму. Пример тому, по словам Ляшко — Киев.
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Ранее министр уже анонсировал в столице проверку работы ВВК, пообещав устранить как базовые проблемы, так и коррупционные.
Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции выполнило стратегический анализ коррупционных рисков в работе военно-врачебных комиссий (ВВК) Вооруженных сил Украины. НАПК разработало рекомендации по устранению и/или минимизации идентифицированных коррупционных рисков, что обеспечит укрепление гарантий соблюдения прав призывников, военнослужащих и военнообязанных путем усовершенствования деятельности ВВК.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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