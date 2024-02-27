Что ждет ограниченно пригодных после ВВК — Finance.ua

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Что ждет ограниченно пригодных после ВВК

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Руководитель Полтавского областного ТЦК полковник Алексей Трофименко объяснил, что ограниченно пригодных военнообязанных, по итогам прохождения военно-врачебной комиссии, тоже мобилизуют, хоть и реже.
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В интервью Telegraf он уточнил, что именно ожидает эту категорию украинцев на фронте и как часто следует проходить ВВК именно во время войны.
По словам Трофименко, в мирное время эту процедуру следовало бы выполнять только раз в пять лет, это прописано в соответствующем приказе № 402. Однако с началом войны есть некоторые изменения. Поэтому сейчас, во время действия военного положения, ВВК проходят один раз в год.
«То есть военнообязанный, прошедший ВВК год назад, снова обязан ее проходить. Что касается обжалований решений ВВК — если мужчина не согласен с ее заключениями, то должен обращаться к нам, мы согласовываем с областным ВВК время прибытия, направляем его и там рассматривается его жалобу. И решение районной ВВК либо отменяют, либо подтверждают», — объяснил Трофименко.
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Отдельным вопросом для многих является то, мобилизуют ли ограниченно пригодных на фронт. Трофименко говорит, что да, но это происходит реже, поскольку должностей для таких бойцов не слишком много. В то же время по факту такие мужчины пригодны к службе, акцентировал он.
«Чтобы не было путаницы. Такой военнообязанный может быть мобилизован, если в какой-то воинской части есть потребность в таком специалисте», — сказал Трофименко.
По его словам, обычно таких военных ждет служба в тыловых подразделениях.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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