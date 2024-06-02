Будут ли присылать повестки через приложение «Резерв+»: ответ Минобороны — Finance.ua
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Будут ли присылать повестки через приложение «Резерв+»: ответ Минобороны

Личные финансы
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Будут ли присылать повестки через приложение «Резерв+»: ответ Минобороны
Будут ли присылать повестки через приложение «Резерв+»: ответ Минобороны
Пока Министерство обороны Украины не планирует добавлять возможность рассылки повесток с помощью приложения «Резерв+».
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.
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«Пока работа над таким функционалом (рассылка повесток через „Резерв+“. — Ред.) не ведется, потому что нет законодательного решения на любом уровне. Поэтому повестки через приложение „Резерв+“ не рассылаются. И пока не планируются», — отметила Черногоренко.
Она также отметила, что в настоящее время свои военно-учетные данные с помощью приложения «Резерв+» обновили около 1,1 миллиона военнообязанных.
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Напомним, ранее заместитель главы Минобороны сообщала, что систему приложения «Резерв+» невозможно взломать и получить базы данных из него, ведь они там не хранятся.
По ее словам, разработка мобильного приложения «Резерв+» обошлась в 3,4 млн грн ($86 тыс.).
По материалам:
РБК-Україна
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