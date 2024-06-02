Будут ли присылать повестки через приложение «Резерв+»: ответ Минобороны — Finance.ua

Будут ли присылать повестки через приложение «Резерв+»: ответ Минобороны Сегодня 09:02 — Личные финансы

Будут ли присылать повестки через приложение «Резерв+»: ответ Минобороны

Пока Министерство обороны Украины не планирует добавлять возможность рассылки повесток с помощью приложения «Резерв+».

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.

«Пока работа над таким функционалом (рассылка повесток через „Резерв+“. — Ред.) не ведется, потому что нет законодательного решения на любом уровне. Поэтому повестки через приложение „Резерв+“ не рассылаются. И пока не планируются», — отметила Черногоренко.

Она также отметила, что в настоящее время свои военно-учетные данные с помощью приложения «Резерв+» обновили около 1,1 миллиона военнообязанных.

Читайте также Почему приложение «Резерв+» до сих пор недоступно в некоторых странах

Напомним, ранее заместитель главы Минобороны сообщала , что систему приложения «Резерв+» невозможно взломать и получить базы данных из него, ведь они там не хранятся.

3,4 млн грн ($86 тыс.). По ее словам, разработка мобильного приложения «Резерв+» обошлась

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.