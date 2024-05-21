Почему приложение «Резерв+» до сих пор недоступно в некоторых странах — Finance.ua

Почему приложение «Резерв+» до сих пор недоступно в некоторых странах Сегодня 11:38

Мобильное приложение «Резерв+» может быть недоступно в некоторых странах, поскольку маркетам требуется несколько дней на обработку изменений, команда Минобороны работает над решением этого вопроса.

Об этом написала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook.

«В некоторых странах приложение еще может быть недоступным, потому что маркетам нужно несколько дней на обработку любых изменений. Команда решает этот вопрос. В ближайшие дни приложение будет доступным, как на Android, так и на iOS. И все успеют обновить данные до 16 июля», — отметила чиновница.

Напомним, 18 мая заработал электронный кабинет военнообязанного — приложение «Резерв+». Для авторизации в приложении необходимо воспользоваться системой Bank ID.

По данным Минобороны, на 20 мая около полумиллиона украинских мужчин призывного возраста обновили свои военно-учетные данные в мобильном приложении «Резерв+».

С 20 мая мобильное приложение «Резерв+» стало доступно в маркетах 176 стран.

Економічна Правда По материалам:

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