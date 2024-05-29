«Резерв+» будет иметь силу военного билета: в Минобороны назвали сроки — Finance.ua

«Резерв+» будет иметь силу военного билета: в Минобороны назвали сроки Сегодня 09:01

«Резерв+» будет иметь силу военного билета: в Минобороны назвали сроки

Уже через несколько недель информацию из нового приложения от Минобороны «Резерв+», которое заработало в Украине 18 мая, приравняют к военно-учетному документу, который будет иметь такую ​​же юридическую силу, как бумажный военный билет или приписное свидетельство.

Об этом представители Минобороны сообщили в интервью «Телеграфу».

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«В ближайшие недели, когда будет реализован QR-код, информация станет военно-учетным документом с такой же юридической силой, как и военный билет или приписное свидетельство», — обещают в Минобороны.

Напомним, в первый день запуска приложения программа подняла большой шквал критики. У одних приложение вообще не хотел запускаться, у других — не разрешал пройти регистрацию. Много критики вызвал и очень ограниченный стартовый функционал «Резерв+».

Так, в настоящее время через приложение можно изменить только контактные данные согласно новому закону, который вступил в силу 18 мая. Однако пользователи ожидали возможности обновления всего спектра всех персональных сведений.

«Перед нами встала задача быстро разработать электронный кабинет военнообязанного в виде мобильного приложения. После обновления информации военнообязанный может просмотреть данные о себе в реестре „Оберіг“. Сейчас эта информация носит исключительно информативный характер», — объясняют в Минобороны.

Справка Finance.ua:

Разработка мобильного приложения «Резерв+», позволяющего военнообязанным обновить свои учетные данные и получить информацию о себе в реестре «Оберіг», обошлась в 3,4 млн грн ($86 тыс.).

В Украине планируют добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию для военнообязанных через приложение Резерв+. В Минобороны планируют добавить функцию электронных направлений на ВВК в ближайших обновлениях.



Телеграф По материалам:

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