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День финансов, 16 марта: карантин (не только в Киеве), проверка страхового стажа (в онлайн-режиме), транзит газа (первый short-haul)

День финансов, 16 марта: карантин (не только в Киеве), проверка страхового стажа (в онлайн-режиме), транзит газа (первый short-haul)

Итоги понедельника, 16 марта. Пока города Украины один за другим вводят изоляцию… Мы решили начать неделю с хороших новостей и хоть немного отвлечь вас от COVID-19.

Украина впервые осуществила транзит газа между странами Евросоюза. Компания “Оператор ГТС Украины” протранзитировала первые объемы газа между двумя европейским странами. Немецкий энергетический трейдер заказал транспортировку природного газа через Украину по маршруту Венгрия – Словакия. При этом учет газа по данной операции осуществляется, как и по транзитному соглашению с российским “Газпромом” – в энергетических единицах.

Подтвержден ограниченный характер выплат по евробондам ПриватБанка. Высокий суд Англии и Уэльса подтвердил утвержденные ранее арбитражным судом решения и механизм выплаты, что в случае вступления в силу такого арбитражного решения ПриватБанк будет обязан осуществить выплату по своим еврооблигациям только ограниченному классу держателей, говорится в сообщении банка.

ЕС обновил санкции в отношении РФ. Совет ЕС решил, что действующие санкции в связи с действиями, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, или угрожают им, следует продлить на следующие шесть месяцев — до 15 сентября. После исключения из списка двух умерших, санкции применяют против 175 человек и 44 организаций.

УЗ вернет все сполна. Укрзализныця обещает возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда – без удержания дополнительных сборов. Чтобы вернуть свои деньги, необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу, а билеты, приобретенные через интернет, возвращаются через онлайн-сервисы.

Как проверить свой страховой стаж онлайн? Подготовили для вас видео. С 2004 года в Украине введено понятие “страхового стажа”. С тех пор не важно, сколько вы проработали фактически, а важно, как долго ваш работодатель оплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд и в каком размере. Поэтому, если хотите получать в старости пенсию, лучше проверить свой страховой стаж заранее и, если не хватает, докупить его. Все в новом видео на Youtube-канале Finance.ua.

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По материалам Finance.UA
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