Укрзализныця будет возвращать полную стоимость билетов на отмененные международные рейсы

Укрзализныця будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда – без удержания дополнительных сборов.

Об этом сообщают в пресс-служба УЗ.

Как вернуть средства: для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, а билеты, приобретенные через интернет, возвращаются через онлайн-сервисы:

на поезда, которым будет ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, с которой у пассажира был проездной документ;

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во всех других случаях возврат проездных документов производится на общих основаниях согласно «Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины».

Справка Finance.ua:

Между Украиной и Польшей полностью приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение: ряд поездов отменен, а некоторым ограничены маршруты следования.

Укрзализныця приостановила пассажирское сообщение со Словакией с 13 марта ввиду чрезвычайного положения в этой стране.