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Укрзализныця будет возвращать полную стоимость билетов на отмененные международные рейсы

Укрзализныця будет возвращать полную стоимость билетов на отмененные международные рейсы

Укрзализныця будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда – без удержания дополнительных сборов.

Об этом сообщают в пресс-служба УЗ.

Как вернуть средства: для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, а билеты, приобретенные через интернет, возвращаются через онлайн-сервисы:

  • на поезда, которым будет ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, с которой у пассажира был проездной документ;

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  • во всех других случаях возврат проездных документов производится на общих основаниях согласно «Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины».

Справка Finance.ua:

  • Между Украиной и Польшей полностью приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение: ряд поездов отменен, а некоторым ограничены маршруты следования.
  • Укрзализныця приостановила пассажирское сообщение со Словакией с 13 марта ввиду чрезвычайного положения в этой стране.
  • Тарифы на пассажирские перевозки Укрзализныцей выросли с 1 марта 2020 года.
По материалам Finance.UA
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