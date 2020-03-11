Укрзализныця будет возвращать полную стоимость билетов на отмененные международные рейсы

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Укрзализныця будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда – без удержания дополнительных сборов.
Об этом сообщают в пресс-служба УЗ.
Как вернуть средства: для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, а билеты, приобретенные через интернет, возвращаются через онлайн-сервисы:
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