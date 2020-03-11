😷 Таможня запустила карту с пунктами пропуска на время карантина

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Украинская таможня запустила интерактивную карту с обозначенными открытыми и закрытыми на время карантина пунктами пропуска, а также рассказала, как гражданам Украины можно попасть домой из стран, которые ограничили пересечение своей границы.
Об этом написал глава Гостаможни Максим Нефедов в FACEBOOK.
«Новая таможня подготовила интерактивную карту, на которой отметила все пункты пропуска – закрытые и открытые, согласно распоряжению правительства по предотвращению занесения и распространения коронавируса COVID-19», – говорится в сообщении.
Карта доступна по ссылке: www.customs.gov.ua
На карте обозначены пропускные пункты:
- закрытые со стороны Украины и со стороны соседних государств – красным;
- работающие на территории Украины – зеленым.
Стоит также обратить внимание, что в некоторых пропускных пунктах есть ограничения в пешеходном сообщении.
Также таможенники опубликовали информацию, как украинцы могут попасть в Украину из стран, которые ограничили пересечение своей границы:
Грузовых перевозок эти ограничения не касаются.
Исключение составляют лица:
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