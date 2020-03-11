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😷 Таможня запустила карту с пунктами пропуска на время карантина

&#128567; Таможня запустила карту с пунктами пропуска на время карантина

Украинская таможня запустила интерактивную карту с обозначенными открытыми и закрытыми на время карантина пунктами пропуска, а также рассказала, как гражданам Украины можно попасть домой из стран, которые ограничили пересечение своей границы.

Об этом написал глава Гостаможни Максим Нефедов в FACEBOOK.

«Новая таможня подготовила интерактивную карту, на которой отметила все пункты пропуска – закрытые и открытые, согласно распоряжению правительства по предотвращению занесения и распространения коронавируса COVID-19», – говорится в сообщении.

Карта доступна по ссылке: www.customs.gov.ua

На карте обозначены пропускные пункты:
- закрытые со стороны Украины и со стороны соседних государств – красным;
- работающие на территории Украины – зеленым.

Стоит также обратить внимание, что в некоторых пропускных пунктах есть ограничения в пешеходном сообщении.

Также таможенники опубликовали информацию, как украинцы могут попасть в Украину из стран, которые ограничили пересечение своей границы:

  • Из Польши: только на автомобиле через ПП «Рава-Русская», ПП «Краковец» и ПП «Ягодин». Самолетом, поездом или автобусом нельзя;
  • Из Словакии: через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте. Самолетом, поездом или автобусом нельзя;
  • Из Венгрии: через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом (до 17 марта 00 ч. 00 мин.), автобусом или самолетом;
  • Из Молдовы: через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом или автобусом. Самолетом нельзя;
  • Из Беларуси: через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом (до 17 марта 00 ч. 00 мин.), автобусом или самолетом;
  • Из Румынии: через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом, автобусом или самолетом. Автомобильный ПП «Солотвино» закрыт.

Грузовых перевозок эти ограничения не касаются.

Справка Finance.ua

  • С 17 марта (вторник) с 00 ч. 00 мин. до 3 апреля Украина закрывает международное регулярное пассажирское сообщение.
  • С 16 марта (понедельник) с 00 ч. 00 мин. до 3 апреля Украина временно запрещает иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию.

Исключение составляют лица:

  • с правом на постоянное или временное проживание на территории Украины;
  • супруги или детьми граждан Украины;
  • водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств;
  • члены экипажей;
  • представители официальных международных миссий, диппредставительств, организаций и члены их семей.

По материалам Finance.UA
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