😷 Таможня запустила карту с пунктами пропуска на время карантина

Украинская таможня запустила интерактивную карту с обозначенными открытыми и закрытыми на время карантина пунктами пропуска, а также рассказала, как гражданам Украины можно попасть домой из стран, которые ограничили пересечение своей границы.

Об этом написал глава Гостаможни Максим Нефедов в FACEBOOK.

«Новая таможня подготовила интерактивную карту, на которой отметила все пункты пропуска – закрытые и открытые, согласно распоряжению правительства по предотвращению занесения и распространения коронавируса COVID-19», – говорится в сообщении.

Карта доступна по ссылке: www.customs.gov.ua

На карте обозначены пропускные пункты:

- закрытые со стороны Украины и со стороны соседних государств – красным;

- работающие на территории Украины – зеленым.

Стоит также обратить внимание, что в некоторых пропускных пунктах есть ограничения в пешеходном сообщении.

Также таможенники опубликовали информацию , как украинцы могут попасть в Украину из стран, которые ограничили пересечение своей границы:

Из Польши: только на автомобиле через ПП «Рава-Русская», ПП «Краковец» и ПП «Ягодин». Самолетом, поездом или автобусом нельзя;

Из Словакии: через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте. Самолетом, поездом или автобусом нельзя;

Из Венгрии: через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом (до 17 марта 00 ч. 00 мин.), автобусом или самолетом;

Из Молдовы: через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом или автобусом. Самолетом нельзя;

Из Беларуси: через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом (до 17 марта 00 ч. 00 мин.), автобусом или самолетом;

Из Румынии: через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом, автобусом или самолетом. Автомобильный ПП «Солотвино» закрыт.

Грузовых перевозок эти ограничения не касаются.

Справка Finance.ua

С 17 марта (вторник) с 00 ч. 00 мин. до 3 апреля Украина закрывает международное регулярное пассажирское сообщение.

С 16 марта (понедельник) с 00 ч. 00 мин. до 3 апреля Украина временно запрещает иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию.

Исключение составляют лица: