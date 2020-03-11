😷 Хакеры используют эпидемию для распространения вредоносных программ

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Информационные панели о вспышках коронавируса, подобные той, что создал Университет Джона Хопкинса, стали полезным инструментом отслеживания распространения смертельного вируса по всему миру. Но хакеры создают поддельные карты, чтобы заражать компьютеры вредоносным ПО.
Исследователь безопасности Шаи Альфаси (Shai Alfasi) из Reason Labs обнаружил, что хакеры начали использовать поддельные панели мониторинга коронавируса для кражи пользовательских данных, включая имена пользователей, пароли, номера кредитных карт и другую конфиденциальную информацию, которая хранится в браузере пользователей.
Например, на поддельной карте, в которой использовался почти такой же графический интерфейс, как и у Джона Хопкинса, скрывалась исполняемая программа, которая создавала новые файлы в папках временных файлов целевых компьютеров.
Вредоносная программа просматривает файлы пользователей, используя функцию Windows “Планировщик заданий”, что позволяет хакерам не только украсть данные, но и заразить компьютеры множеством других вредоносных программ.
Поскольку коронавирус продолжает распространяться и разрабатывается все больше приложений и технологий для его мониторинга, вероятно, количество вариантов вредоносного ПО на эту тему будет увеличиваться. Поэтому нам нужно сохранять здравый ум и не поддаваться панике ни в реальном, ни в виртуальном мире.
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