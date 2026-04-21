Депутату Полтавского городского совета объявлено подозрение в незаконном обогащении более чем на 340 млн грн Сегодня 13:15 — Криминал

Депутату Полтавского городского совета объявлено подозрение в незаконном обогащении более чем на 340 млн грн

Действующий депутат Полтавского городского совета уведомлен о подозрении по ст. 368−5 УК Украины. По данным следствия, он пытался скрыть незадекларированные активы на сумму более 340 млн грн, используя криптовалютные операции.

Об этом пишет прокуратура

Суть дела

Через подставных лиц перечислял средства на собственные криптокошельки, не отображая их в налоговой отчетности и декларациях за 2022−2025 годы.

В октябре 2025 г. ему уже сообщали о подозрении в декларировании недостоверной информации.

По результатам полной проверки НАПК подозрение было изменено по ч. 2 ст. 366−2 УК Украины.

Следствием установлено, что в декларациях за 2022−2024 годы депутат не задекларировал виртуальные активы и сделки с ними более чем на 200 млн грн, в том числе оформленные на близких лиц.

В 2025 году он подал уточненные декларации, частично отобразив эти активы и операции, однако эти данные оказались недостоверными.

