На Закарпатье задержали председателя ВВК и изъяли более 11 миллионов гривен

В Закарпатье правоохранители разоблачили схему фиктивных отсрочек от мобилизации. В ходе спецоперации был задержан председатель военно-врачебной комиссии, а во время обысков изъята наличность на сумму более 11 млн грн.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.
Детали дела
Глава внештатной постоянно действующей районной ВВК при одном из РТЦК и СП требовал от граждан неправомерную выгоду за оформление фиктивных медицинских документов.
За 6 000 долларов фигурант обещал изготовить пакет документов по «ограниченной пригодности» к военной службе без фактического прохождения медицинского осмотра.
Злоумышленник вносил в официальные заключения недостоверные сведения, используя устаревшие или непроверенные медицинские записи. В дальнейшем такие документы позволяли призывникам избежать мобилизации.
Задержание и изъятие денежных средств
Правоохранители задокументировали факт получения части неправомерной выгоды и передачи соответствующих выводов в территориальный центр комплектования.
В ходе санкционированных обысков по месту работы и проживания фигуранта изъята наличность в национальной и иностранной валютах на общую сумму более 11 миллионов гривен.
Следователи ГБР объявили задержанному подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды, соединенное с его вымогательством.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.