На Закарпатье задержали председателя ВВК и изъяли более 11 миллионов гривен

Криминал
Председатель ВЛК вносил в официальные выводы недостоверные данные, опираясь на устаревшие или непроверенные записи в медицинских карточках
В Закарпатье правоохранители разоблачили схему фиктивных отсрочек от мобилизации. В ходе спецоперации был задержан председатель военно-врачебной комиссии, а во время обысков изъята наличность на сумму более 11 млн грн.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.

Детали дела

Глава внештатной постоянно действующей районной ВВК при одном из РТЦК и СП требовал от граждан неправомерную выгоду за оформление фиктивных медицинских документов.
За 6 000 долларов фигурант обещал изготовить пакет документов по «ограниченной пригодности» к военной службе без фактического прохождения медицинского осмотра.
Злоумышленник вносил в официальные заключения недостоверные сведения, используя устаревшие или непроверенные медицинские записи. В дальнейшем такие документы позволяли призывникам избежать мобилизации.

Задержание и изъятие денежных средств

Правоохранители задокументировали факт получения части неправомерной выгоды и передачи соответствующих выводов в территориальный центр комплектования.
В ходе санкционированных обысков по месту работы и проживания фигуранта изъята наличность в национальной и иностранной валютах на общую сумму более 11 миллионов гривен.
Стоимость услуг фигуранта составляла 6000 долларов США
Следователи ГБР объявили задержанному подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды, соединенное с его вымогательством.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоПолицияТЦКВВКВзяткаВзяточничество
Также по теме
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
