На Закарпатье задержали председателя ВВК и изъяли более 11 миллионов гривен Сегодня 18:30 — Криминал

Председатель ВЛК вносил в официальные выводы недостоверные данные, опираясь на устаревшие или непроверенные записи в медицинских карточках

В Закарпатье правоохранители разоблачили схему фиктивных отсрочек от мобилизации. В ходе спецоперации был задержан председатель военно-врачебной комиссии, а во время обысков изъята наличность на сумму более 11 млн грн.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.

Детали дела

Глава внештатной постоянно действующей районной ВВК при одном из РТЦК и СП требовал от граждан неправомерную выгоду за оформление фиктивных медицинских документов.

За 6 000 долларов фигурант обещал изготовить пакет документов по «ограниченной пригодности» к военной службе без фактического прохождения медицинского осмотра.

Злоумышленник вносил в официальные заключения недостоверные сведения, используя устаревшие или непроверенные медицинские записи. В дальнейшем такие документы позволяли призывникам избежать мобилизации.

Задержание и изъятие денежных средств

Правоохранители задокументировали факт получения части неправомерной выгоды и передачи соответствующих выводов в территориальный центр комплектования.

В ходе санкционированных обысков по месту работы и проживания фигуранта изъята наличность в национальной и иностранной валютах на общую сумму более 11 миллионов гривен.

Следователи ГБР объявили задержанному подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды, соединенное с его вымогательством.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.