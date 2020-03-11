😷 Вакцина от коронавируса: США хотят переманить разработчика, Германия не продает

Немецкая фармкомпания CureVac уже находится на финишной прямой к поставленной цели. Исследователи уже близки к созданию препарата против коронавируса COVID-19.

По данным информагентства dpa, в конкурентной борьбе между США и Европой за вакцину от коронавируса появилось новое обстоятельство.

Дональд Трамп предложил крупную сумму руководству фирмы, имея целью вывезти из Германии в США ученых, занимающихся разработкой вакцины. Якобы президент США лично заинтересован в обеспечении эксклюзивности вакцины для Штатов.

Правительство ФРГ настаивает на продолжении исследований в Тюбингене. Министр экономики Питер Альтмайер официально заявил, что компания – производитель вакцины останется в Германии, и добавил: «Германия не продается!».

В министерстве здравоохранения Германии подчеркивают, что будущий препарат должен стать доступным для всего мира, а не для одной нации.

Справка Finance.ua:

CureVac – биофармацевтическая компания, созданная в 2000 году. Базируется в г. Тюбинген ( ФРГ ) и занимается исследованиями и производством лекарств от инфекционных заболеваний, рака и редких болезней.

С появлением нового коронавируса COVID -19 ее специалисты совместно с Немецким федеральным Институтом вакцин и биомедицинских препаратов им. Пола Эрлиха работают над созданием нового антивируса.