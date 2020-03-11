0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1354 0

😷 Киев на карантине: работать будут только продуктовые магазины, аптеки и АЗС

&#128567; Киев на карантине: работать будут только продуктовые магазины, аптеки и АЗС

С 17 марта в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков.

Об этом сообщили в пресс-службе городского головы Киева Виталия Кличко.

“Столица продолжает предпринимать меры по предупреждению распространения коронавируса. Городская власть усиливает ограничительные мероприятия в Киеве. Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса COVID-19 на территории столицы”, – отметил Виталий Кличко.
 
С 17 марта в Киеве максимально ограничивается:

  • передвижения людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины;
  • проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан;
  • работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды;
  • не будут работать и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.
     
    Будут работать АЗС, банки и банкоматы.

Коронавирус: ситуация, симптомы, рекомендации

Временно приостанавливается и работа:

  • спортивных комплексов и залов;
  • заведений бытового обслуживания населения. – СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салонов и пр.;
  • развлекательных заведений – дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

Вместе с тем, руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения должны максимально перевести работу на удаленный доступ с применением электронных коммуникационных технологий. А также – ввести режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.
 
“Что касается общественного транспорта, – пользование им мы пока не ограничиваем. Но надеемся на сознательность киевлян, – что ни не будут передвигаться по городу без крайней необходимости. – На работу (кто будет работать), в магазины за продуктами или в аптеку. Весь общественный транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами несколько раз в день. В метро мы просим пассажиров ездить в масках! Это – ваша безопасность и безопасность окружающих людей”, – подчеркнул мэр Киева.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.