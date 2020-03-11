😷 Киев на карантине: работать будут только продуктовые магазины, аптеки и АЗС

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С 17 марта в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков.
Об этом сообщили в пресс-службе городского головы Киева Виталия Кличко.
“Столица продолжает предпринимать меры по предупреждению распространения коронавируса. Городская власть усиливает ограничительные мероприятия в Киеве. Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса COVID-19 на территории столицы”, – отметил Виталий Кличко.
С 17 марта в Киеве максимально ограничивается:
Временно приостанавливается и работа:
Вместе с тем, руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения должны максимально перевести работу на удаленный доступ с применением электронных коммуникационных технологий. А также – ввести режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.
“Что касается общественного транспорта, – пользование им мы пока не ограничиваем. Но надеемся на сознательность киевлян, – что ни не будут передвигаться по городу без крайней необходимости. – На работу (кто будет работать), в магазины за продуктами или в аптеку. Весь общественный транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами несколько раз в день. В метро мы просим пассажиров ездить в масках! Это – ваша безопасность и безопасность окружающих людей”, – подчеркнул мэр Киева.
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