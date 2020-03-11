😷 Киев на карантине: работать будут только продуктовые магазины, аптеки и АЗС

С 17 марта в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков.

Об этом сообщили в пресс-службе городского головы Киева Виталия Кличко.

“Столица продолжает предпринимать меры по предупреждению распространения коронавируса. Городская власть усиливает ограничительные мероприятия в Киеве. Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса COVID-19 на территории столицы”, – отметил Виталий Кличко.



С 17 марта в Киеве максимально ограничивается:

передвижения людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины;

проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан;

работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды;

не будут работать и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.



Будут работать АЗС , банки и банкоматы.

Временно приостанавливается и работа:

спортивных комплексов и залов;

заведений бытового обслуживания населения. – СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салонов и пр.;

развлекательных заведений – дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

Вместе с тем, руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения должны максимально перевести работу на удаленный доступ с применением электронных коммуникационных технологий. А также – ввести режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.



“Что касается общественного транспорта, – пользование им мы пока не ограничиваем. Но надеемся на сознательность киевлян, – что ни не будут передвигаться по городу без крайней необходимости. – На работу (кто будет работать), в магазины за продуктами или в аптеку. Весь общественный транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами несколько раз в день. В метро мы просим пассажиров ездить в масках! Это – ваша безопасность и безопасность окружающих людей”, – подчеркнул мэр Киева.