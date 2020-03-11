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ЕС обновил санкции в отношении РФ

ЕС обновил санкции в отношении РФ

Сегодня Совет ЕС решил, что действующие санкции в связи с действиями, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, или угрожают им, следует продлить на следующие шесть месяцев — до 15 сентября.

Эти ограничительные меры предусматривают не только замораживание средств, но и запрет на предоставление финансовых или других экономических ресурсов лицам, находящимся в списке. После исключения из списка двух умерших, санкции применяют против 175 человек и 44 организаций.

Другими мерами, которые действуют в ответ на кризис в Украине, являются:

  • экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора российской экономики (сейчас действуют до 31 июля 2020);
  • ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя (сейчас действующие до 23 июня 2020 года).

Правовые акты были опубликованы в Официальном вестнике ЕС 13 марта.

По материалам Hubs
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