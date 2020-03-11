😷 Ryanair отменила плату за изменение даты вылета

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Европейский лоукостер Ryanair отменил плату за изменение пассажиром даты вылета из-за вспышки коронавируса на рейсы до 31 марта.
Об этом говорится на странице авиаперевозчика в FACEBOOK.
Ryanair отменил плату за смену рейсов для своих клиентов, желающих скорректировать планы путешествий из-за вспышки COVID-19. Новое правило распространяется на все существующие и новые бронирования с датами вылета с 13 до 31 марта.
Как было: изменение даты вылета стоит пассажиру €40, а также дополнительно оплачивается разница между стоимостью приобретенных билетов и стоимости билетов на новые даты.
Как сейчас: согласно сообщению, несмотря на отмену платы за изменение даты, пассажирам все же придется платить разницу между ценами на билеты.
“Это не касается клиентов, пострадавших от отмены рейса, поскольку они имеют право на возврат средств или бесплатный перелет на альтернативном маршруте Ryanair”, – отметили в компании.
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