День финансов, 10 марта: хроники коронавируса, "подрыв" Пенсионного фонда, “Киевгорстрой” занялся "Гармонией"

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Вторник, 10 марта. Как показывает вторник, коронавирус может не только инфицировать население разных стран мира, но даже целые экономики.
Хроники коронавируса:
Что происходит с российской экономикой. Заокеанские и европейские биржи еще вчера перенесли основную часть стресса в начале недели. Учитывая, что торги по DJIA останавливались впервые с 2008 года, можно было ожидать аналогичного и на российских площадках. Но, российский рынок акций пережил «черный вторник». Теперь РФ ждет честное рыночное ценообразование на нефть. Резкое падение цен на нее происходит впервые в современной рыночной истории.
За день лишились четверти триллиона долларов. А вот вчерашний день уже окрестили «черным понедельником». Вследствие обвала на биржах 500 миллиардеров потеряли почти 240 миллиардов долларов. По мнению экспертов агентства Bloomberg, основной ущерб миллиардеров составляют средства, размещенные в ценных бумагах. Если цены на акции начнут расти, многие из них смогут восполнить свое состояние.
Италия прекращает выплаты по ипотеке из-за коронавируса. Итальянское правительство заявило о прекращении выплат по ипотеке из-за вспышки коронавируса. Министры заявили, что Италия увеличит фискальные меры для помощи бизнесу и семьям от ранее анонсированных 7,5 млрд евро до 10 млрд евро.
Сокращении рейсов МАУ в некоторые страны и внутри Украины. Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (“МАУ” – ред.) сокращает рейсы в ряд европейских стран, а также отменяет вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины.
Кстати, коронавирус уменьшит выручку авиаотрасли на $100 млрд. По оценке IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта) диапазон нынешних потерь отрасли составит от $63 млрд до $113 млрд.
А что же мировое ВВП? Ученые Австралийского национального университета смоделировали семь сценариев влияния эпидемии COVID-19 на мировую экономику. По мере распространения коронавируса SARS-CoV-2 даже в лучшем случае его жертвами станут 15 миллионов человек, а мировой ВВП потеряет 2,4 триллиона долларов США.
Не только о вирусе:
Укрпочта начала выдавать посылки по удостоверению водителя в “Дія”. Такой вариант пока только для внутренних отправлений с наложенным платежом на сумму до 15 000 грн (Укрпочта Экспресс, Укрпочта Стандарт, Укрпочта SmartBox). Чтобы получить другие виды почтовых отправлений, необходимо иметь с собой оригинал документа, удостоверяющего личность.
ПФ не успевает за ростом пенсий. Повышение пенсий не соответствует доходам Пенсионного фонда (ПФУ). 172,5 млрд грн предусмотрено на этот год, а в прошлом году было 173,8 млрд грн. Это – дотация, которая выплачивается из госбюджета, не считая займов. Собственных средств из единого соцвзноса не хватает.
Еще один недострой Укрбуда в управление. Холдинговая компания “Киевгорстрой” приняла в управление еще один объект корпорации “Укрбуд” – жилищный комплекс “Гармония”. Реализация недвижимости в ЖК начнется в ближайшее время, говорится на сайте компании. По словам президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира, “Гармония” является пятым объектом “Укрбуда”, принятым холдинговой компанией.
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