Укрпочта начала выдавать посылки по удостоверению водителя в "Дія"

“Укрпочта” в тестовом режиме начинает вручать отправления по электронным удостоверениям водителя в приложении “Дія”.

Об этом сообщает пресс-служба компании на странице в FACEBOOK.

“С сегодняшнего дня мы в тестовом режиме начинаем вручать отправления по электронным удостоверениям водителя в приложении Дія”, – говорится в сообщении.

Кто может воспользоваться услугой:

пока это правило работает только для внутренних отправлений с наложенным платежом на сумму до 15 000 грн (Укрпочта Экспресс, Укрпочта Стандарт, Укрпочта SmartBox)

для получения других видов почтовых отправлений необходимо иметь с собой оригинал документа, удостоверяющего личность.

Справка Finance.ua:

Мобильное приложение Дія скачали уже более 1,7 миллиона раз, электронные права получили более 750 тысяч водителей.

В “Укрпочте” пообещали отремонтировать старые отделения и открыть новые.