Укрпочта начала выдавать посылки по удостоверению водителя в "Дія"

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“Укрпочта” в тестовом режиме начинает вручать отправления по электронным удостоверениям водителя в приложении “Дія”.
Об этом сообщает пресс-служба компании на странице в FACEBOOK.
“С сегодняшнего дня мы в тестовом режиме начинаем вручать отправления по электронным удостоверениям водителя в приложении Дія”, – говорится в сообщении.
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