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Повышение пенсий подорвало бюджет Пенсионного фонда – Госказначейство

Повышение пенсий подорвало бюджет Пенсионного фонда – Госказначейство

Повышение пенсий не соответствовало доходам Пенсионного фонда (ПФУ), из-за чего он все чаще обращается за займами Казначейства.

Об этом рассказала глава Государственной казначейской службы (ГКС) Татьяна Слюз.

“Пенсионный фонд – дотационный. 172,5 млрд грн предусмотрено на этот год, а в прошлом году было 173,8 млрд грн. Это – дотация, которая выплачивается из госбюджета, не считая займов. Собственных средств из единого соцвзноса не хватает. Это правда”, – сказала главный казначей страны.

По ее словам, в октябре 2017 года провели пенсионную реформу, благодаря чему пенсии поднялись на 30%, однако Пенсионный фонд стал испытывать большую нехватку средств, так как рост поступлений единого социального взноса с зарплат украинцев не “успевает” за ростом пенсий. Это вынуждает ПФУ все чаще обращаться за займами в ГКС, чтобы закрыть кассовый разрыв.

Как сообщалось ранее, Татьяна Слюз рассказала, что в государственном бюджете на 2020 год на медицину заложено средств больше, чем в прошлом году, но проблемы с зарплатами медиков возникают каждый год.

Справка Finance.ua:

  • В 2020 году индексация пенсий составит 11% – это 50% от инфляции и 50% от средней заработной платы предыдущего года.
По материалам УБР
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