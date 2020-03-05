😷 Италия прекращает выплаты по ипотеке из-за коронавируса

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Итальянское правительство заявило о прекращении выплат по ипотеке из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщает издание The Independent.
Министры заявили, что Италия увеличит фискальные меры для помощи бизнесу и семьям от ранее анонсированных 7,5 млрд евро до 10 млрд евро. Также будет установлен мораторий на выплату долгов населения, включая ипотечные. Выплата ипотеки будет приостановлена по всей стране как мера для смягчения экономического удара коронавируса по домохозяйствам.
Заместитель министра экономики Лаура Кастелли на “Radio Anch’io” в этом ключе отметила: “Да, это касается физических лиц и домохозяйств”. По ее словам, правительство уже обсудило эти меры с банковской отраслью.
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