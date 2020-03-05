😷 Италия прекращает выплаты по ипотеке из-за коронавируса

Итальянское правительство заявило о прекращении выплат по ипотеке из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает издание The Independent.

Министры заявили, что Италия увеличит фискальные меры для помощи бизнесу и семьям от ранее анонсированных 7,5 млрд евро до 10 млрд евро. Также будет установлен мораторий на выплату долгов населения, включая ипотечные. Выплата ипотеки будет приостановлена ​​по всей стране как мера для смягчения экономического удара коронавируса по домохозяйствам.

Заместитель министра экономики Лаура Кастелли на “Radio Anch’io” в этом ключе отметила: “Да, это касается физических лиц и домохозяйств”. По ее словам, правительство уже обсудило эти меры с банковской отраслью.

Справка Finance.ua:

Италия – вторая по величине страна по количеству вспышек коронавируса после Китая. Численность зараженных вирусом Covid-19 в Италии составляет более 9000 человек, общее количество погибших на вторник, 10 марта, выросло на 97 человек – до 463.

В понедельник Италия объявила, что вся страна будет находиться на карантине.

Жителям разрешают ездить на работу и оставлять свои дома только по уважительным причинам, но при этом они должны подписывать самодекларованные формы, которые объясняют их перемещения.