😷 «Корона-кризис»: Богатейшие люди планеты за день лишились четверти триллиона долларов

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Вчерашний день уже окрестили «черным понедельником». Вследствие обвала на биржах 500 миллиардеров потеряли почти 240 миллиардов долларов.
Как сообщает швейцарское деловое издание Handelszeitung, кризис, вызванный распространением коронавируса, сильно ударил по бизнес-империи Бернара Арно. Его компания по производству предметов роскоши LVMH вмиг лишилась 4,4 млрд долларов.
По мнению экспертов агентства Bloomberg, основной ущерб миллиардеров составляют средства, размещенные в ценных бумагах. Если цены на акции начнут расти, многие из них смогут восполнить свое состояние.
Причиной катастрофы для многих стал обвал цен на нефть. В сильном проигрыше – нефтяные миллиардеры. Например, российские олигархи Леонид Федун и Вагит Алекперов, владельцы группы “Лукойл”, потеряли в общей сложности 5 миллиардов долларов.
Американские нефтяные магнаты Гарольд Хамм и Джефф Хильдебранд лишились почти половины своих активов.
Владелец Alibaba Джек Ма потерял 1,1 млрд долл., Amazon – Джефф Безос – 5,6 млрд долл., гуру инвестиций США Уоррен Баффет – 5,3 млрд долл.
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