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"МАУ" сообщила о сокращении рейсов в некоторые страны и внутри Украины

"МАУ" сообщила о сокращении рейсов в некоторые страны и внутри Украины

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (“МАУ”) сокращает рейсы в ряд европейских стран, а также отменяет вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании на странице в FACEBOOK.

“В связи с рекомендациями правительств многих стран во избежание массовых мероприятий, для ограничения интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты, МАУ отменяет некоторые рейсы”, – говорится в сообщении.

В какие страны ограничат рейсы – в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины.

Пассажиры, которые оставили свои контактные данные во время бронирования, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее.

Авиакомпания рекомендует проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте или позвонить в контактный центр авиакомпании.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что МАУ в связи с информацией о распространении коронавируса предлагает пассажирам, имеющим авиабилеты в Италию и ряд других стран в марте-апреле 2020 года, бесплатно изменить дату вылета.
  • Lufthansa сократит количество рейсов на 20% из-за коронавируса.
  • SkyUp отменила часть рейсов в Италию.
По материалам Finance.UA
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