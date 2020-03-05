"МАУ" сообщила о сокращении рейсов в некоторые страны и внутри Украины

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Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (“МАУ”) сокращает рейсы в ряд европейских стран, а также отменяет вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины.
Об этом сообщает пресс-служба компании на странице в FACEBOOK.
“В связи с рекомендациями правительств многих стран во избежание массовых мероприятий, для ограничения интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты, МАУ отменяет некоторые рейсы”, – говорится в сообщении.
В какие страны ограничат рейсы – в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины.
Пассажиры, которые оставили свои контактные данные во время бронирования, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее.
Авиакомпания рекомендует проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте или позвонить в контактный центр авиакомпании.
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