Цены на нефть и падение рубля: что происходит с российской экономикой

Курс доллара вырос на 6,11% до 72,77 рубля по состоянию на 09:01 утра. Максимальное значение с открытия торгов составило 72,99 рубля. Центробанк РФ сообщил о приостановке покупок валюты на открытом рынке на 30 дней, а Минфин намерен продавать валюту из ФНБ (Фонда национального благосостояния – ред.) на рынке. По состоянию на 15:52 курс доллара все еще на достаточно высокой планке – 71,76 рубля.

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А вот российский рынок акций пережил «черный вторник». Заокеанские и европейские биржи еще вчера перенесли основную часть стресса в начале недели. Учитывая, что торги по DJIA останавливались впервые с 2008 года, можно было ожидать аналогичного и на российских площадках.

К 14:00 индекс МосБиржи снизился почти на 4%, а индекс РТС просел почти на 8%. Буря миновала.

Волна снижения отыгрывается примерно на 50% – так бывает всякий раз при эмоциональных распродажах. Однако сначала – паника и уход от рисков, говорят в аналитическом департаменте Alpari.

Как подчеркивают эксперты, российская экономика во всем мире ассоциируется с энергетической отраслью, акции российских добывающих компаний могут потянуть за собой и весь остальной фондовый рынок.

“Доверие у участников рынка к ОПЕК было и так не самое высокое, но он четко и бескомпромиссно контролировал добычу черного золота на фоне падающего спроса на сырье. Теперь РФ ждет честное рыночное ценообразование на нефть. Резкое падение цен на нее происходит впервые в современной рыночной истории. И это стресс для мировой экономики. Ничего хорошего не будет, пока рыночные негативные настроения не улягутся”, – говорят в Alpari.

Со слов экспертов, ценовая война на рынке нефти – рискованное решение российских властей. Оно, вместе с тем, имеет четкую и ясную логику.

“Для наступления необратимых изменений в американском сланцевом секторе должно пройти от 2 до 5 месяцев при низких ценах на нефть. Вероятно, примерно столько и будет высокая волатильность и низкие цены на нефть. «Роснефть» в принципе права, сокращать долю рынка, отдавая ее американцам, глупо. Под ударом оказались импортеры и любители заграничных туров. Впрочем, последние выглядят очень рискованно на фоне коронавируса. Ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6–10 лет”, – подсчитали в Alpari.