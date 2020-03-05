В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек, а мировой ВВП потеряет $2,4 трлн - Business Insider

Ученые Австралийского национального университета смоделировали семь сценариев влияния эпидемии COVID-19 на мировую экономику.

По мере распространения коронавируса SARS-CoV-2 даже в лучшем случае его жертвами станут 15 миллионов человек, а мировой ВВП потеряет 2,4 триллиона долларов США.

Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на результаты исследования ученых.

Четыре из семи рассматриваемых сценариев исследуют влияние распространения COVID-19 за пределами Китая. В седьмом сценарии рассматривается глобальное воздействие, при котором умеренная пандемия происходит каждый год в течение неопределенного периода времени.

“Но даже в модели низкой серьезности – или в наилучшем сценарии из семи, которые, как отмечается в документе, не были окончательными – исследователи AНУ оценивают потерю глобального ВВП в размере 2,4 трлн. долл. США, с предполагаемым числом погибших в 15 млн. человек. Они смоделировали свои оценки по примеру пандемии гриппа в Гонконге, от вспышки которой в 1968-1969 годах погибли около 1 миллиона человек”, – говорится в публикации.

В модели высокой степени тяжести, смоделированной после пандемии испанского гриппа, из-за которой в период с 1918 по 1920 годы в мире погибло примерно 17-50 миллионов человек, глобальные потери ВВП могут достигать 9 триллионов долларов США. По этой модели число погибших превышает 68 миллионов.

Известно, что риск смерти пациентов от COVID-19 варьируется в зависимости от нескольких факторов, в том числе от того, где они проходят лечение, их возраста, а также ранее перенесенных болезней.

Исследование, проведенное в прошлом месяце в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний, показало, что вирус наиболее серьезно поражает пожилых людей с ранее существовавшими проблемами со здоровьем. Полученные данные свидетельствуют о том, что шансы умереть от болезни с возрастом возрастают.

Справка Finance.ua:

Вспышка коронавируса, которая возникла в китайском городе Ухань в декабре 2019, уже привела к гибели более 3 тысяч человек, число инфицированных превысило 95 тысяч.