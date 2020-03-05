Киевгорстрой принял в управление еще один недострой Укрбуда

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Холдинговая компания “Киевгорстрой” приняла в управление еще один объект корпорации “Укрбуд” – жилищный комплекс “Гармония”. На нем уже работают строители. Реализация недвижимости в ЖК начнется в ближайшее время, говорится на сайте компании.
По словам президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира, “Гармония” является пятым объектом “Укрбуда”, принятым холдинговой компанией.
“У нас еще плюс один от “Укрбуда”. На этот раз это жилой комплекс “Гармония”. Объект приняли, строители зашли на площадку для завершения необходимых работ. Кроме того, почти закончен аудит в целом всех объектов “Укрбуда”. Уже в ближайшее время буду готов озвучить подробности. Думаю, пару дней, и все расскажем”, – отметил он.
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