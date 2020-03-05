Коронавирус уменьшит выручку авиаотрасли на $100 млрд

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Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует, что авиаотрасль недополучит примерно $100 млрд выручки из-за эпидемии коронавируса. По оценке IATA, диапазон нынешних потерь отрасли составит от $63 млрд до $113 млрд.
Как сообщило издание Financial Times, прогнозы потерь авиакомпаний две недели назад не превышали $30 млрд. Однако массовая отмена бронирования авиабилетов из-за распространения эпидемии коронавируса вынудила ассоциации пересмотреть показатели.
Согласно новому прогнозу, падение выручки превысит 10%. Предыдущий прогноз IATA по прибыли мировой авиаотрасли в этом году составил $870 млрд.
Ассоциация призвала поддержать отрасль на государственном уровне. С начала эпидемии котировки авиакомпаний упали в среднем на 25%, написал The Guardian.
Британский лоукост Flybe 5 марта объявил о приостановке своей работы ввиду финансовых трудностей. Все рейсы отменены. Пассажиры застряли в аэропортах как дома, так и за рубежом, более 2000 работников могут потерять работу.
В феврале о прекращении работы и запуске процедуры банкротства объявили турецкий Atlasglobal и вторая по величине авиакомпания Италии Air Italy.
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