День финансов, 15 января: снижение ставок в Ощадбанке, топ-зарплаты чиновникам, планы Ярославского на банк Пинчука

В среду, 15 января, многое связано с банками. Украинскими, и не только…

Ярославский предупредил НБУ о желании купить банк Пинчука. Бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский сообщил в Национальный банк о своем желании купить Банк Кредит Днепр у Виктора Пинчука. В Нацбанке отмечают, что на текущий момент сложно оценить сделку, поскольку не известны ключевые условия, в том числе и размер приобретенного пакета.

Ощадбанк снизил ставки по депозитам. Ощадбанк с 15 января снижает процентные ставки по депозитам во всех валютах для физических лиц. Снижение ставок произошло в диапазоне 0,25-0,5 процентного пункта по депозитам в гривне, 0,5-1 – в долларах США и 0,25-0,5 – в евро.

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Судьба российских банков в Украине. Два дочерних банков российских государственных банков – “Проминвестбанк” и “Сбербанк” – не оказывают существенного влияния на финансовый рынок в Украине, сообщает заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. По ее словам, “Проминвестбанк” почти свернулся и не проводит активную банковскую деятельность, а “Сбербанк” не слишком активен на рынке.

Кстати, о банках и банковских счетах! 💡 С 13 января 2020 года Украина перешла на новый стандарт банковских расчетных счетов – IBAN. Мы об этом уже писали в понедельник. Но решили подготовить для вас отдельный материал с самыми часто задаваемыми вопросами. И, соответственно, ответами на них:

О других важных новостях дня:

Топ-зарплаты для топ-чиновников. Кабмин решил не продолжать практику огромных заработных плат и установил сетку для топ-чиновников. Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнах, а не коэффициентах, как это было в 2019 году. Кроме того, министрам и их заместителям могут выплачиваться премии в размере до 200% должностного оклада.

А вот средняя зарплата обычного украинца должна составлять 30-40 тысяч гривен, а средняя пенсия должна быть на уровне 20 тысяч гривен. Такое мнение высказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. По словам министра, средняя зарплата в Украине составляет приблизительно десять тысяч гривен, но планируется, что уровень средних заработных плат ежегодно будет расти на две тысячи гривен.

Штрафы за авто на “еврономерах”. С января 2020 года полиция имеет право штрафовать владельцев авто на еврономерах на месте остановки. Так, размер штрафа 8500 тыс. выносится полицейским на месте совершения правонарушения. Если нарушение совершено этим же водителем повторно в течение года, то штраф составляет уже 17 000 грн с лишением права управления сроком на 1 год.

Украинцы смогут лечиться в больнице “Феофания”. Зеленский подписал указ о возможности для украинцев лечения в больнице “Феофания”. Так, Кабмину и Государственному управлению делами поручили принять необходимые меры для того, чтобы гражданам были доступны современные методы диагностики и лечения в клинической больнице “Феофания”.

Суд арестовал компании и землю застройщика Микитася. Печерский районный суд Киева арестовал корпоративные права и земельные участки компании-застройщика “Укрбуд” бывшего народного депутата Максима Микитася. В целом арестовано 15,4 гектаров земли. Кроме того, арестованы корпоративные права ООО “Инвестиционная компания “Укрбуд Инвест” и ООО “Укрбуд девелопмент”.