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Украинцы теперь смогут лечиться в больнице «Феофания»

Украинцы теперь смогут лечиться в больнице «Феофания»

Президент Украины подписал указ о возможности для украинцев лечения в больнице «Феофания», пишет сайт Президента Украины.

«Кабинету Министров Украины и Государственному управлению делами в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей «Феофания» Государственного управления делами», — говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

По материалам Hubs
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