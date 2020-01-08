Украинцы теперь смогут лечиться в больнице «Феофания»

Президент Украины подписал указ о возможности для украинцев лечения в больнице «Феофания», пишет сайт Президента Украины.

«Кабинету Министров Украины и Государственному управлению делами в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей «Феофания» Государственного управления делами», — говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.