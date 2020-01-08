Кабмин установил новый уровень зарплат и премий топ-чиновников

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабмин решил не продолжать практику огромных заработных плат и установил сетку для топ-чиновников.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Установлены основные изменения:
Читайте также: Кто из министров получил зарплату в 234 тысячи гривен
“Руководитель государственного органа будет иметь должностной оклад на уровне 37 800 грн, а уровня министерств и ЦОИВ (центрального органа исполнительной власти – ред.) – 33 600 грн”, – отметил Гончаренко.
В связи с изменениями, Первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министрам Украины, министрам, их первым заместителям и заместителям могут выплачиваться премии:
Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Дефицит торговли товарами Украины составил 9,3 миллиарда долларов5 ч. назад - 1080 12
Кто из министров получил зарплату в 234 тысячи гривен (инфографика)4 ч. назад - 1137 7
До 2024 года в Украине создадут дополнительно 1 млн рабочих мест - Милованов7 ч. назад - 658 7
Какие зарплаты и пенсии должны быть в Украине, - мнение Милованова5 ч. назад - 2655 4
Microsoft прекратила поддержку Windows 7Вчера, 22:05 - 571 3
Социальная помощь: в законы введут новую категорию населенияВчера, 20:01 - 11644 1
Ощадбанк снизил ставки по депозитам физлиц2 ч. назад - 3256 2
Стоимость проезда в городском транспорте по областямВчера, 16:04 - 3218 2
Какие зарплаты и пенсии должны быть в Украине, - мнение Милованова5 ч. назад - 2655 4
lifecell запускает новые тарифыВчера, 15:44 - 2612 1
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)18 мин. назад - 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полетПозавчера, 12:41 - 1219
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1610 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 9305 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3639 7