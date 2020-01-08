Кабмин установил новый уровень зарплат и премий топ-чиновников

Кабмин решил не продолжать практику огромных заработных плат и установил сетку для топ-чиновников.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Установлены основные изменения:

установлен новый минимальный размер должностного оклада – в размере двух прожиточных минимумов (по состоянию на 1 января 4 204 грн);

размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнах, а не коэффициентах, как это было в 2019 году.

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“Руководитель государственного органа будет иметь должностной оклад на уровне 37 800 грн, а уровня министерств и ЦОИВ (центрального органа исполнительной власти – ред.) – 33 600 грн”, – отметил Гончаренко.

В связи с изменениями, Первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министрам Украины, министрам, их первым заместителям и заместителям могут выплачиваться премии:

в размере до 200% должностного оклада – надбавка за эффективность, которая устанавливается ежемесячно Первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министрам Украины, министрам Премьер-министром Украины, а первым заместителям министров — министром;

в размере до 200% должностного оклада – премия, которая устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) согласно их личному вкладу в общие результаты работы.

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