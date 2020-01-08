С января полиция получила законные полномочия штрафовать авто на еврономерах

С 1 января 2020 года полиция имеет право штрафовать владельцев авто на еврономерах на месте остановки.

Об этом сообщает Дорожный Адвокат на странице в FACEBOOK.

“Полиции дано право штрафовать водителей за управление автомобилем на иностранной регистрации, который своевременно не вывезен за пределы Украины, и за управление автомобилем с иностранными номерными знаками другим лицом, помимо ввезшего автомобиль на территорию Украины”, – говорится в сообщении.

Размер штрафа:

8 500 тыс. и выносится полицейским на месте совершения правонарушения;

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если нарушение совершено этим же водителем повторно в течение года, то штраф составляет уже 17 000 грн. с лишением права управления сроком на 1 год и с оплачиваемым изъятием авто или без такового. По этой норме штрафы налагает суд на основании протокола, составленного полицейским на месте остановки.

Справка Finance.ua:

5 декабря 2019 года парламент принял за основу в первом чтении законопроект №2288 “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481” об отсрочке увеличения штрафа за ввоз авто на еврономерах.