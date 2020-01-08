С 13 января действует только новый стандарт счетов

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С 13 января 2020 года банки должны принимать к исполнению документы на перевод средств только на счета с IBAN.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
“В результате введения IBAN по первым двум буквам сразу возможно распознать страну участника расчета (UA – Украина), а с помощью контрольного разряда – обеспечить унифицированную проверку счета клиента на его корректность”, – говорится в сообщении.
Благодаря внедрению IBAN клиенты банков смогут:
Национальный банк Украины предлагает использовать QR-коды, содержащие IBAN, для осуществления безналичного перевода средств.
Счета по стандарту IBAN состоят из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности:
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