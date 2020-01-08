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С 13 января действует только новый стандарт счетов

С 13 января действует только новый стандарт счетов

С 13 января 2020 года банки должны принимать к исполнению документы на перевод средств только на счета с IBAN.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

“В результате введения IBAN по первым двум буквам сразу возможно распознать страну участника расчета (UA – Украина), а с помощью контрольного разряда – обеспечить унифицированную проверку счета клиента на его корректность”, – говорится в сообщении.

Благодаря внедрению IBAN клиенты банков смогут:

  • удобно и просто идентифицировать плательщика и получателя средств, а также банк Украины, который их обслуживает;
  • избежать ошибок в реквизитах счетов, благодаря сокращению реквизитов в расчетных документах;
  • быстрее осуществлять переводы и получать средства.

Национальный банк Украины предлагает использовать QR-коды, содержащие IBAN, для осуществления безналичного перевода средств.

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Счета по стандарту IBAN состоят из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности:

  • код Украины – UA – 2 буквы;
  • контрольный разряд – 2 цифры;
  • код банка – 6 цифр;
  • счет – длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 года – от 5 до 14 символов, с 01 ноября 2019 года – от 5 до 19 символов).

Справка Finance.ua:

  • IBAN (International Bank Account Number) – международный номер банковского счета. Каждое государство самостоятельно устанавливает структуру номера счета IBAN, согласно требованиям стандарта ISO 13616.
  • С 1 января 2020 года в Украине введены новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.
  • С 3 января 2020 года начали действовать новые счета для уплаты единого взноса, открытые на балансе центрального аппарата Казначейства Украины (МФО 899998), по стандарту IBAN.
По материалам Finance.UA
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