С 13 января действует только новый стандарт счетов

С 13 января 2020 года банки должны принимать к исполнению документы на перевод средств только на счета с IBAN.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

“В результате введения IBAN по первым двум буквам сразу возможно распознать страну участника расчета (UA – Украина), а с помощью контрольного разряда – обеспечить унифицированную проверку счета клиента на его корректность”, – говорится в сообщении.

Благодаря внедрению IBAN клиенты банков смогут:

удобно и просто идентифицировать плательщика и получателя средств, а также банк Украины, который их обслуживает;

избежать ошибок в реквизитах счетов, благодаря сокращению реквизитов в расчетных документах;

быстрее осуществлять переводы и получать средства.

Национальный банк Украины предлагает использовать QR-коды, содержащие IBAN, для осуществления безналичного перевода средств.

Счета по стандарту IBAN состоят из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности:

код Украины – UA – 2 буквы;

контрольный разряд – 2 цифры;

код банка – 6 цифр;

счет – длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 года – от 5 до 14 символов, с 01 ноября 2019 года – от 5 до 19 символов).

Справка Finance.ua:

IBAN (International Bank Account Number) – международный номер банковского счета. Каждое государство самостоятельно устанавливает структуру номера счета IBAN , согласно требованиям стандарта ISO 13616.

С 1 января 2020 года в Украине введены новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.