Украинцы будут платить за электроэнергию по реквизитам в формате IBAN

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Поставщик электроэнергии YASNO будет принимать платежи за электроэнергию исключительно по реквизитам IBAN.
Об этом сообщается на сайте поставщика.
Что это значит: международный формат платежей IBAN начинает применяться в Украине с 13 января 2020 года согласно требованиям Национального банка Украины. Реквизиты IBAN – это 29 знаков (букв и цифр), которые необходимо указывать вместо расчетного счета (р/с) получателя средств и кода банка (МФО).
Что нужно знать:
Заплатить за электроэнергию потребители могут любым удобным способом: через Личный кабинет, интернет-банкинг, платежные онлайн-сервисы, терминалы самообслуживания или в отделении банка или «Укрпочты».
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«Мы заботимся о комфорте клиентов, поэтому при переходе на формат платежей IBAN никаких дополнительных действий с их стороны не требуется. При оплате через Личный кабинет на сайте YASNO вообще ничего менять и вводить вручную не нужно», – сказал директор YASNO в Донецкой области Александр Северин.
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