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Украинцы будут платить за электроэнергию по реквизитам в формате IBAN

Украинцы будут платить за электроэнергию по реквизитам в формате IBAN

Поставщик электроэнергии YASNO будет принимать платежи за электроэнергию исключительно по реквизитам IBAN.

Об этом сообщается на сайте поставщика.

Что это значит: международный формат платежей IBAN начинает применяться в Украине с 13 января 2020 года согласно требованиям Национального банка Украины. Реквизиты IBAN – это 29 знаков (букв и цифр), которые необходимо указывать вместо расчетного счета (р/с) получателя средств и кода банка (МФО).

Что нужно знать:

  • реквизиты в формате IBAN указаны в платежках за электроэнергию;
  • при оплате через Личный кабинет на сайте YASNO менять настройки и вводить новые реквизиты не нужно;
  • счет поставщика обновлен в банках и платежных системах;

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  • для юридических клиентов новые реквизиты указаны в счетах, которые они получают в енергоофисах;
  • реквизиты в формате IBAN размещены на сайте.

Заплатить за электроэнергию потребители могут любым удобным способом: через Личный кабинет, интернет-банкинг, платежные онлайн-сервисы, терминалы самообслуживания или в отделении банка или «Укрпочты».

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«Мы заботимся о комфорте клиентов, поэтому при переходе на формат платежей IBAN никаких дополнительных действий с их стороны не требуется. При оплате через Личный кабинет на сайте YASNO вообще ничего менять и вводить вручную не нужно», – сказал директор YASNO в Донецкой области Александр Северин.

Справка Finance.ua:

  • Поставщик электроэнергии “Киевские энергетические услуги” провел ребрендинг и изменил свое название на YASNO.
  • Поставщик электроэнергии YASNO рассказал, что делать для экономии на платежках зимой.
По материалам Finance.UA
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