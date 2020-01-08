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Какие зарплаты и пенсии должны быть в Украине, - мнение Милованова

Какие зарплаты и пенсии должны быть в Украине, - мнение Милованова

Средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен, а средняя пенсия должна быть на уровне 20 тысяч гривен.

Такое мнение высказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в эфире одного из украинских телеканалов.

“Сейчас экономика растет на 3-4%, а зарплаты – на 10%. Это означает, что больше идет от экономики к рынку труда. То есть стоимость труда становится дороже. Это означает перераспределение доходов от определенных компаний в пользу работников”, – заявил Милованов.

По словам министра, средняя зарплата в Украине составляет приблизительно десять тысяч гривен, но планируется, что уровень средних заработных плат ежегодно будет расти на две тысячи гривен.

По мнению Тимофея Милованова, для повышения зарплат необходимы:

  • низкие процентные ставки;
  • маленькая инфляция;
  • правоохранительная система;
  • экономический рост в государстве;
  • индустриальное развитие;
  • рост инвестиций.

Напомним, в законопроект “О труде” дополнительно включено регулирование таких вопросов:

  • порядок заключения обязательного письменного трудового договора и различных видов срочных трудовых договоров;
  • определение на законодательном уровне понятия трудовых отношений и признаков их наличия;
  • урегулирование гибких форм организации труда, надомного, дистанционного труда и труда домашних работников;
  • выплата денежной компенсации за каждый день уменьшения срока предупреждения при расторжении трудового договора;
  • усиление защиты прав работников в случае нарушения сроков выплаты заработной платы;
  • внедрение новых подходов к урегулированию индивидуальных трудовых споров, в том числе на основе процедур медиации;
  • нормирование процедуры организации и проведения забастовок, распространение норм коллективных договоров и соглашений.

Справка Finance.ua:

  • Проект закона “О труде” предусматривает новые правила увольнения работников по инициативе работодателя.

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По материалам Finance.UA
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