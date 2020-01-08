Какие зарплаты и пенсии должны быть в Украине, - мнение Милованова

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Средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен, а средняя пенсия должна быть на уровне 20 тысяч гривен.
Такое мнение высказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в эфире одного из украинских телеканалов.
“Сейчас экономика растет на 3-4%, а зарплаты – на 10%. Это означает, что больше идет от экономики к рынку труда. То есть стоимость труда становится дороже. Это означает перераспределение доходов от определенных компаний в пользу работников”, – заявил Милованов.
По словам министра, средняя зарплата в Украине составляет приблизительно десять тысяч гривен, но планируется, что уровень средних заработных плат ежегодно будет расти на две тысячи гривен.
По мнению Тимофея Милованова, для повышения зарплат необходимы:
Напомним, в законопроект “О труде” дополнительно включено регулирование таких вопросов:
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