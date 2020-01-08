Ощадбанк снизил ставки по депозитам физлиц

Ощадбанк с 15 января снижает процентные ставки по депозитам во всех валютах для физических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“Снижение депозитных ставок стало результатом уменьшения Национальным банком Украины учетной ставки. Это будет способствовать удешевлению кредитов и соответственно увеличению объемов кредитования как физических лиц, так и бизнес-клиентов”, – говорится в сообщении.

Снижение ставок произошло:

в диапазоне 0,25-0,5 процентного пункта по депозитам в гривне;

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0,5-1 – в долларах США ;

0,25-0,5 – в евро.

Последнее снижение депозитных ставок в Ощадбанке состоялось в ноябре 2019 года. Тогда банк снизил процентные ставки в диапазоне от 0,25 до 0,5 процентного пункта по депозитам в гривне и долларах США.

Справка Finance.ua:

Общий объем срочных депозитов физических лиц в Ощадбанке на начало 2020 году превысил 77 млрд грн, а прирост составляет 12,5 млрд грн (без курсовой переоценки).

За 6 лет доля Ощадбанка выросла с 7 до 23%.

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