Ярославский предупредил НБУ о желании купить банк Пинчука

Бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский сообщил в Национальный банк о своем желании купить Банк Кредит Днепр у Виктора Пинчука.

В НБУ подтвердили информацию FinClub о серьезности намерений бизнесмена.

«Все верно, господин Ярославский подал соответствующее письмо о намерениях в начале декабря. Но документы на согласование существенного участия в банке мы пока не получали», – рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Оценить это соглашение в НБУ пока не могут.

«На текущий момент сложно оценить сделку, поскольку нам неизвестны ключевые условия, в том числе и размер приобретенного пакета. Многое также будет зависеть от планов господина Ярославского по развитию банка. Эти и другие вещи мы будем обсуждать с Александром после получения полного пакета», – подчеркнула она.

Бизнесмен Виктор Пинчук на 100% владеет Банком Кредит Днепр через кипрские компании Paramigiani Management Ltd., Woodage Overseas Inc., Brancroft Enterprises Ltd.

Кроме того, Ярославский готов вложить $100 млн в строительство нового аэропорта в Донецке.