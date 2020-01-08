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Суд арестовал компании и землю застройщика Микитася

Суд арестовал компании и землю застройщика Микитася

Печерский районный суд Киева по ходатайству Государственного бюро расследований арестовал корпоративные права и земельные участки компании-застройщика “Укрбуд” бывшего народного депутата Максима Микитася.

Об этом говорится в постановлении суда.

В частности, арестованы участки по адресам:

- в Дарницком районе Киева по улице Бориспольская, 18;

- в Подольском районе в урочище Гончары-Кожемяки;

- в Печерском районе по улице Зверинецкая, 72.

Таким образом, всего арестовано 15,4 гектаров земли.

Кроме того, арестованы корпоративные права ООО “Инвестиционная компания “Укрбуд Инвест” и ООО “Укрбуд девелопмент”.

По материалам Дело
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