Суд арестовал компании и землю застройщика Микитася

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Печерский районный суд Киева по ходатайству Государственного бюро расследований арестовал корпоративные права и земельные участки компании-застройщика “Укрбуд” бывшего народного депутата Максима Микитася.
Об этом говорится в постановлении суда.
В частности, арестованы участки по адресам:
- в Дарницком районе Киева по улице Бориспольская, 18;
- в Подольском районе в урочище Гончары-Кожемяки;
- в Печерском районе по улице Зверинецкая, 72.
Таким образом, всего арестовано 15,4 гектаров земли.
Кроме того, арестованы корпоративные права ООО “Инвестиционная компания “Укрбуд Инвест” и ООО “Укрбуд девелопмент”.
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