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В НБУ рассказали о судьбе российских банков в Украине

В НБУ рассказали о судьбе российских банков в Украине

Два дочерних банков российских государственных банков – “Проминвестбанк” и “Сбербанк” – не оказывают существенного влияния на финансовый рынок в Украине.

Об этом сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Как напомнила Рожкова, “Проминвестбанк” почти свернулся и не проводит активную банковскую деятельность.

“Вопрос о сдаче лицензии – это уровень собрания акционеров. Они планируют рассмотреть этот вопрос на собрании 6 февраля. Такое решение было бы хорошим для всех, потому что банк в таком режиме не рабочий”, – сообщила она.

По его словам, другая ситуация со “Сбербанком”. “Решение по нему – это уровень политики самого акционера, хотя у нас нет никаких контактов с ним. Мы как регулятор не общаемся с собственником. Это все осложнено политическими процессами. И для рынка это плохо”, – считает замглавы НБУ.

Однако, как отметила Рожкова, сегодня “Сбербанк” не слишком активен на рынке.

“Он сдулся по кредитам, немного сдулся по депозитам. Мы следим за тем, чтобы у него была сверхликвидность, чтобы в случае чего он мог рассчитаться по всем обязательствам”, – сообщила она.

Рожкова напомнила о попытках российских владельцев продать банк.

“Я надеюсь, что уже всем понятно, что номинальным покупателям мы зеленый свет не дадим. Поэтому если это будет международная институция, которая сможет, несмотря на санкции, получить разрешение ЕЦБ на сделку, тогда окей”, – добавила она.

По материалам Финансовый клуб
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