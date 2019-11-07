День финансов, 12 ноября: дело о хищении кредита НБУ, банкротство "Бруснички", рекорд Alibaba

Вторник, 12 ноября. Большие игроки, большие дела, большие суммы:

Дело о хищении 1,2 млрд грн кредита Нацбанка. НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура в ходе следственных действий в Райффайзен Банке задержали семь человек – бывших и действующих должностных лиц НБУ. Должностные лица задержаны “по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в 2014 году ПАО ВиЭйБи Банк. Бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева уже успела отреагировать на события.

“Газовая труба”. А что, если контракта с РФ не будет… В НАК Нафтогаз заявляют, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

“Завяла Брусничка” Ахметова. Компания “Украинский ритейл”, которая входит в группу СКМ Рината Ахметова, закрывает сеть супермаркетов “Брусничка” из-за потери магазинов на оккупированных территориях и задолженности более чем 1 миллиард гривен. И хотя “Брусничка” переехала и попыталась развиваться в Днепре, но из-за высокой конкуренции идея провалилась.

Рекорд от Alibaba. Китайская компания AlibabaGroup Holdings Ltd. не только поспособствовала сбоям ПриватБанка, но и установила новый рекорд продаж в День холостяка. По итогам 24-часовой акции были реализованы товары на сумму свыше $38,3 млрд (268 млрд юаней).

Завод из Польши в Украину. В 2020 году швейцарская компания Calyx Capital Advisers переведет завод по производству панелей управления бытовой техникой из Польши в Украину. Предприятие разместят в Ивано-Франковске. Также в следующем году Calyx начинает работу в новом промышленном парке Белой Церкви.

Активно трудились сегодня и депутаты:

одобрили в первом чтении законопроект №2233 “О внесении изменений в закон О рынке электроэнергии.